Krankenstand im Gesamtjahr 2016 stabil

Immer mehr berufstätige Eltern nutzen die Möglichkeit, während der Pflege ihres kranken Kindes finanzielle Unterstützung von ihrer Krankenkasse zu erhalten. Der Anteil der AOK-Mitglieder mit Kinderpflegekrankengeld ist in den letzten fünf Jahren um 31 Prozent gestiegen.



Während im Saarland im Jahr 2012 nur 0,9 Prozent aller AOK-Mitglieder das Kinderpflegekrankengeld nutzten, waren es 2016 bereits 1,3 Prozent. Somit haben von den rund 71.000 erwerbstätigen AOK-Mitgliedern mehr als 1.000 mindestens einmal Kinderpflegekrankengeld in Anspruch genommen. Nach wie vor sind es zwar vor allem die Mütter, die ihr krankes Kind pflegen. Jedoch steigt der Anteil der Männer, die Kinderpflegekrankengeld beanspruchen, seit 2012 kontinuierlich an - in den letzten fünf Jahren hat sich dieser verdoppelt. (vgl. Grafiken 1 und 2).



Kurze betriebliche Ausfallzeiten durch kranke Kinder



Kinderkrankengeldfälle zeichnen sich durch kurze Fehlzeiten im Beruf aus. Eltern, die wegen eines kranken Kindes fehlen, sind durchschnittlich 2,3 Tage je Krankheitsfall abwesend: Bei knapp 84 Prozent dieser Fehlzeiten werden drei Tage nicht überschritten. Im Vergleich dazu dauert die krankheitsbedingte Fehlzeit eines erwerbstätigen AOK-Mitgliedes im Durchschnitt 14,1 Tage je Fall (vgl. Grafik 3). Auch der Ausbildungsabschluss hat einen Einfluss darauf, ob Kinderpflegekrankengeld beantragt wird: So haben nur 0,9 Prozent der AOK-Mitglieder ohne einen beruflichen Ausbildungsabschluss dieses Angebot in Anspruch genommen. Liegt hingegen ein akademischer Abschluss vor, steigt dieser Anteil auf 3,1 Prozent. (vgl. Grafik 4). „Der gesetzliche Leistungsanspruch des Kinderpflegekrankengeldes bietet gerade bei den klassischen Kinderkrankheiten eine sinnvolle Unterstützung für berufstätige Eltern und kann helfen, Belastungssituationen im Zaum zu halten“, so Christiane Firk, Landesgeschäftsführerin Saarland der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse.



Was ist Kinderpflegekrankengeld?



Eltern können bis zum 12. Geburtstag ihres gesetzlich versicherten Kindes jeweils bis zu 10 Arbeitstage pro Jahr Krankengeld bei Erkrankung des Kindes von ihrer Krankenkasse beziehen, wenn sie aufgrund einer ärztlichen Bescheinigung zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege ihres erkrankten Kindes der Arbeit fernbleiben und wenn das keine andere im Haushalt lebende Person übernehmen kann. Bei Alleinerziehenden sind es bis zu 20 Arbeitstage. Leben mehrere Kinder im Haushalt liegt der Anspruch bei maximal 25 bzw. 50 Arbeitstagen für Alleinerziehende - s. auch AOK-Faktenbox:



https://www.aok.de/fileadmin/user_upload/Universell/05-Content-PDF/150528_AOK-Faktenbox_Kinderkrankengeld.pdf



https://www.aok.de/inhalt/krankengeld-bei-erkrankung-eines-kindes/



Krankenstand insgesamt: Stabiles Niveau



Insgesamt ist der Krankenstand im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr mit 6,2 Prozent leicht gestiegen. Damit hat jeder Beschäftigte im Durchschnitt 16,8 Tage aufgrund einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Betrieb gefehlt. Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen sind in den letzten zehn Jahren konstant angestiegen, sie nahmen um 55,4 Prozent zu. Psychische Erkrankungen führen außerdem zu langen Ausfallzeiten. Mit 28,5 Tagen je Fall dauerten sie mehr als doppelt so lange wie der Durchschnitt mit 14,1 Tagen je Fall im Jahr 2016 (vgl. Grafiken 5 und 6).

AOK Rheinland-Pfalz/Saarland

Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse ist der größte Krankenver-sicherer in der Region Rheinland-Pfalz/Saarland und betreut insgesamt 1,2 Millionen Versicherte sowie 80.000 Arbeitgeber. Mit 55 Kundencentern, rund 400 Servicestellen und jährlich über 4.000 regionalen Gesundheitsangeboten bietet die Gesundheitskasse ihren Versicherten einen wohnortnahen Service rund um das Thema Gesundheit.

