"MAM[MUT] - Selbsthilfe in Sachsen"

Neue App erleichtert Zugang zu Selbsthilfeangeboten

Ab sofort ist die Selbsthilfe-App MAM[MUT] kostenlos im Google Play Store und im Apple Store erhältlich. Entwickelt wurde sie von den Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen (KISS) der Landkreise Görlitz und Bautzen sowie der KISS Aue in Zusammenarbeit mit der AOK PLUS.



Die App ermöglicht die gezielte Suche nach Selbsthilfegruppen in Sachsen. Das neue digitale Angebot trägt dazu bei, unabhängig von Ort und Zeit Informationen oder Kontakte zu Ansprechpartnern, auch im Notfall, zu bekommen. Jede Selbsthilfekontaktstelle hat darüber hinaus die Möglichkeit, über ein leicht zu bedienendes Portal Neuigkeiten, Veranstaltungen oder Gruppenanfragen in der App zu veröffentlichen.



Die Entwickler garantieren Datensicherheit und einen geschützten Austausch. Die Nutzer können eigene Erfahrungen sowohl öffentlich als auch in privaten Communities in Form von Text, Bildern, Videos oder Audiodateien teilen. Auch ein digitales Selbsthilfetagebuch, ein Medikamentenplaner, ein Kalender und ein sogenannter Stimmungsverfolger sind integriert.



Mit rund 4 Millionen Euro unterstützt die AOK PLUS jährlich Selbsthilfeaktivitäten in Sachsen und Thüringen. Allein 2019 profitieren bislang 527 Projekte, die von Kontaktstellen, Landesorganisationen und Gruppen der Selbsthilfe initiiert werden.

