AOK PLUS erneut als TOP-Arbeitgeber ausgezeichnet

Im Vorjahr Dritter, jetzt Zweiter: Die AOK PLUS hat es im Ranking der beliebtesten sächsischen Arbeitgeber wieder aufs Podium geschafft. Das Nachrichtenmagazin „Focus" hatte in Kooperation mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform "Kununu" zum sechsten Mal Deutschlands beste Arbeitgeber ausgezeichnet.



Die Mitarbeiter hatten die Kriterien Unternehmenskultur, Vielfalt, Arbeitsumgebung und Karriere bewertet. Entscheidend war, ob die Arbeitnehmer ihren Arbeitgeber weiterempfehlen.



"Wir freuen uns natürlich sehr über die erneute Auszeichnung", sagt Rainer Striebel, Vorstand der AOK PLUS. „Aber geschenkt wird uns eine solche Ehrung nicht. Wir haben in den letzten Jahren vieles getan, um unseren Mitarbeitern ein gutes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld zu bieten." So ist die AOK PLUS bereits seit 2010 durch das "audit berufundfamilie" als familienfreundlicher Arbeitgeber zertifiziert. Die Mitarbeiter können durch Teilzeitregelungen und Telearbeit berufliche und familiäre Interessen unkompliziert verbinden.



"In den letzten Monaten haben wir uns in einigen Bereichen völlig neu aufgestellt, um den Service für unsere Versicherten zeitgemäß auszugestalten und zu verbessern. Dass diesen Weg die Mitarbeiter nicht nur mitgehen, sondern sich aktiv einbringen, ist aus meiner Sicht der beste Beweis für Loyalität und Übereinstimmung mit dem Arbeitgeber AOK PLUS", meint Striebel.



Die AOK PLUS beschäftigt aktuell 7.000 Frauen und Männer. Hinzu kommen 348 Azubis und BA-Studenten, die eine fundierte Ausbildung erhalten.



Kriterien der Kununu-Befragung waren:



Arbeitsatmosphäre - Kommunikation - Kollegenzusammenhalt

Work-Life-Balance - Vorgesetztenverhalten - int. Aufgabe

Gleichberechtigung - Umgang mit älteren Kollegen

Arbeitsbedingungen - Umwelt-/Sozialbewusstsein

Gehalt-/Sozialleistungen - Image

Weiterbildung / Karriere

