Kostenübernahme für schwererkranktes Kleinkind

Die AOK Niedersachsen übernimmt die Kosten in Höhe von 2 Millionen Euro für ein neues Arzneimittel für die Behandlung eines schwer erkrankten, zweijährigen Jungen aus Hannover.



Mit Zolgensma® des Pharmaunternehmens AveXis, einem Tochterunternehmen des Schweizer Pharmakonzerns Novartis in Amerika, gibt es eine neue Behandlungsoption für Kleinkinder, die an spinaler Muskelatrophie leiden. Der Hersteller hat die Zulassung des Arzneimittels auch in Europa beantragt. Eine Zulassung in Deutschland wird für 2020 erwartet. Die Eltern des erkrankten Kindes haben deshalb einen Antrag bei ihrer Krankenkasse auf Übernahme der Importkosten des neuen Arznei­mittels gestellt.



Dr. Jürgen Peter, Vorstandsvorsitzender der AOK Niedersachsen, betont: „Wir haben sorgfältig abgewogen, wie wir in diesem schweren Einzelfall helfen können, da die Zulassung des neuen Medikaments erwartet wird und der Gesundheitszustand des Kleinkindes sehr kritisch ist.“

