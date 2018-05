Sonnige Aussichten: ANY DI präsentiert Limited Edition zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft

ANY DI, das Münchner Label für hochwertige Taschen und Accessoires, lanciert anlässlich der bevorstehenden FIFA Fußball-Weltmeisterschaft eine Limited Edition seines SunCovers.



Das speziell für die WM designte Accessoire im Schwarz-Rot-Gold-Look ist ein echter Eyecatcher für jedes Fußballspiel und nur für kurze Zeit im Online-Shop auf www.any-di.com erhältlich.



Das edle Leder-Etui bewahrt die Brille sicher auf, schützt vor Kratzern und Druckstellen und nimmt in Taschen wenig Platz ein. Das Besondere: Jede Brillenform und -größe passt hinein. An die Tasche gehängt oder am Gürtel getragen, ist die Brille immer griffbereit und die Hände frei zum Jubeln und Mitfiebern für die Nationalelf. Das weiche Rindsleder sieht nicht nur hochwertig aus, sondern schützt die Brille und das geschmeidige Innenfutter befreit die Brillengläser zudem von Staub und Unreinheiten.

Any Di GmbH

Bereits während ihres Modestudiums in München entwickelte Anne Dickhardt Ideen für eine eigene Premium Taschen-Kollektion. Das Ziel eine Tasche zu designen, die Funktionalität und Ästhetik ohne Kompromisse miteinander vereint, erreichte sie in 2015, als die erste ANY DI Bag in Deutschland auf den Markt kam. Heute ist das Münchner Label die Adresse für funktionale und elegante Luxus-Handtaschen und Designer Accessoires. In der Kollektion finden sich neben stylischen Taschen mit Rucksack-Funktion auch edle Clutch-Handtaschen und außergewöhnlichen Sonnenbrillen-Etuis. www.any-di.com









