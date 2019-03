Pressemitteilung BoxID: 745762 (ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG)

Kathie Kleff kommt wieder zu ANTENNE BAYERN

The Kleff is back! Sängerin, Moderatorin und Sprecherin Kathie Kleff kehrt zurück zu ANTENNE BAYERN! Kleff gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Radiostimmen Deutschlands. Nach ihrem Engagement beim Lokalfunk wird Kleff nun wieder auf ANTENNE BAYERN am Vormittag zu hören sein.



Große Freude im Sendezentrum in Ismaning über diese Personalie: ANTENNE BAYERN-Moderatorin Kathie Kleff (45) kommt zurück zum Sender. 1995 startete Kleff mit einem Volontariat bei ANTENNE BAYERN, moderierte und sang sich seither in die Herzen von Millionen Menschen im Freistaat. Als Frontfrau der ANTENNE BAYERN-Band war sie jahrelang das musikalische Aushängeschild des landesweiten Senders. 2016 wechselte Kleff zum Lokalfunk innerhalb Münchens.



„Das ist Gänsehaut pur! Ich freu mich riesig wieder zu Deutschlands erfolgreichstem Radio-Team zu gehören und wieder die Begleiterin aus dem Radio am Vormittag für Millionen in Bayern zu sein,“ so Kathie Kleff dazu, bei ANTENNE BAYERN wieder on air zu gehen. Auch Ina Tenz, Programmdirektorin und Geschäftsleiterin Content, freut sich über die Rückkehr: „Kathie Kleff gehört fest zu uns und unsere Hörer freuen sich schon heute, Kathie wieder bayernweit auf ANTENNE BAYERN zu haben.“



„Kathie Kleff am Vormittag“ gibt es wieder ab Montag, 2. September 2019 von 9.00 bis 12.00 Uhr auf ANTENNE BAYERN!

