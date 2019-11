Pressemitteilung BoxID: 774929 (ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG)

120 Gäste feiern mit ROCK ANTENNE 20-jähriges Jubiläum im Hard Rock Café München

20 Jahre ROCK ANTENNE: Unter diesem Motto feierte das Team des Rockradios am gestrigen Donnerstag im Hard Rock Café in München gemeinsam mit 120 geladenen Gästen. Unter ihnen: Partner, Weggefährten und Gesellschafter des Senders. Gemeinsam haben sie die Korken knallen lassen und auf den langjährigen Erfolg angestoßen.



„Sharped Dressed Man“ von ZZ Top – mit diesem Hit läutete der Radiosender ROCK ANTENNE am 18. Oktober 1999 eine neue Radio-Ära ein. Seit nun 20 Jahren versorgt das Rockradio seine Hörer mit dem besten Rock nonstop – einer Mischung aus Classic Rock und den aktuellen Hits aus der Rockwelt. Dieses Jubiläum feierte das ROCK ANTENNE-Team am gestrigen Donnerstag gemeinsam mit insgesamt 120 geladenen Gästen.



Nachdem die ROCK ANTENNE Band bereits mit einer unplugged Session für den besten Rock nonstop sorgte, ergriff auch Guy Fränkel, Geschäftsführer und Programmchef von ROCK ANTENNE, das Wort: „Wir haben einige Highlights erlebt in den letzten Jahren: Als erstes kam 2002 die UKW-Frequenz in Augsburg, dann eine Beteiligung im Münchener Umland am Lokalfunk, DAB in Bayern war eh gesetzt und München als UKW-Frequenz mit dazu. Wir haben expandiert Richtung Baden-Württemberg, Hessen, Berlin Brandenburg über Digitalradio. Da gibt es noch einige weiße Flecken auf der Rock-Bundeskarte, die noch gefüllt werden müssen. Das sagen die Hörer und das sagen auch wir. Es geht also weiter mit der Expansion.“



Unter den Gästen des Abends außerdem Sigfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Auch er würdigte das Engagement des gesamten Teams: „Die Entwicklung der ROCK ANTENNE ist eine Erfolgsgeschichte: In den letzten 20 Jahren sind die Hörerzahlen kontinuierlich gestiegen. Viele Menschen in Bayern und mittlerweile auch darüber hinaus werden erreicht - die Landeszentrale gratuliert ganz herzlich!“



Im Interview mit Guy Fränkel kam er außerdem auf die MEDIA SCHOOL BAYERN zu sprechen: "Besonders stolz sind wir auf die programmliche Kooperation der ROCK ANTENNE mit der MEDIA SCHOOL BAYERN: Seit 2017 gibt es mittwochs ab 22 Uhr die zweistündige Sendung 'ROCK ANTENNE Young Stars' mit jungen Moderatorinnen und Moderatoren der MEDIA SCHOOL. Die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind toll: Die Nachwuchstalente fühlen sich bei ROCK ANTENNE gut aufgehoben, sie können sich fortentwickeln. Wir wünschen uns, dass solche Impulse auch dazu führen, dass der gesamte Radiomarkt in Bayern davon profitiert."



Ganz besonders gerockt haben die Besucher bei den beiden Gast-Auftritten von Robert Hart, Sänger der Manfred Mann’s Earth Band, und Dan Lucas, Gewinner der Fernseh-show „The Voice Senior“. Ab 23.00 Uhr übernahm schließlich Tomas ‚Metal‘ Moser und legte an den Decks auf.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (