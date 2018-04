Aila inszeniert Regalwaren kraftvoll mit neuer Linsenoptik

Morgendlicher Sonnenglanz legt sich über die Landschaft. Helios’ frischer Schein lässt Mensch und Natur erblühen. Die Strahlen der Sonne sind seit jeher das Maß aller Lichtdinge. Ihre natürliche Wirkung in geschlossenen Räumen dient als Vorbild für viele Leuchten-Designs. Auch an ihre neue Gangzonenbeleuchtung Aila stellen die Lichtspezialisten von Ansorg keinen geringeren Anspruch. Je nach Sprache steht der Name Aila für Beständigkeit, Sonnenschein oder „die Glänzende“. Diese Bedeutungen könnten nicht passender sein. Mit beständiger Zuverlässigkeit sowie hoher Energie- und Kosteneffizienz inszeniert Aila Regalwaren im Lebensmitteleinzelhandel kraftvoll mit strahlend homogenem und blendfreiem Licht. Mit ihrer sehr flachen Bauform, unterschiedlichen Abstrahlcharakteristika und einer Drehbarkeit um nahezu 360 Grad in der Anbauvariante passt sie sich ideal an alle Arten von Sortimentsgängen und Regal-Geometrien an. Obwohl sie für den Lebensmitteleinzelhandel geschaffen wurde, eignet sich die äußerst anpassungsfähige Leuchte auch für Baumärkte und Autohäuser. Müsste Ansorg der Aila-Leuchte entsprechend ihren Fähigkeiten einen zweiten Vornamen geben – es wäre Flexibilität.



Das neue LED-Effizienzwunder ist als ein- oder doppelseitiger Richtfluter erhältlich. Als Wide-Beam-Variante übernimmt Aila die Funktion eines weitstreuenden Downlights, das zusätzlich zu den Regal-Sortimenten auch die Angebote auf Warentischen in der Gangmitte in ein homogen blendfreies Licht taucht. Dieses entströmt einer Vielzahl von einzelnen LED-Lichtpunkten, die in jeder Situation ein schattenfreies Einkaufsvergnügen garantieren.

Die Aila-Leuchte ist als An- und Einbauversion erhältlich und verfügt über eine neuartige Linsentechnik. Die um zehn Grad frei schwenkbaren Optikmodule ermöglichen eine individuelle Lichtanpassung. So kann Aila leichte räumliche Abweichungen spielend ausgleichen und immer für das perfekte Licht sorgen.



Die Flexibilität von Aila macht die Leuchte außerdem zu einer idealen Gondelkopfbeleuchtung. Dort erhöht sie die Anziehungskraft der angebotenen Highlight-Waren. Auch als Grundlicht entfaltet Aila ihre flexiblen Stärken. Durch die vielfältigen Möglichkeiten gewährleistet die Leuchte stets über die gesamte Regalhöhe ein dynamisch brillantes Licht auf den Waren. Mit einem Leuchtenabstand von 2,70 Metern sorgt Aila zusätzlich für ein ruhiges, harmonisches Deckenbild und für Kosteneffizienz, sowohl in der Anschaffung als auch im laufenden Betrieb.



Aila kombiniert das hochwertige Licht von Ansorg-Strahlern mit der Flexibilität eines Lichtbandes. Ihre vertikal ausgewogene und schattenfreie Lichtverteilung fördert den Abverkauf. Ihre Energieeffizienz gewährleistet einen günstigen Betrieb. Dadurch rentiert sich die Investition in neues Licht innerhalb kurzer Zeit. Das macht Aila für alle kostenbewussten Liebhaber verkaufsfördernder Beleuchtung zu einem unverzichtbaren Baustein der Lichtplanung.



Produktinformationen:



Lichttechnik: LED, direkt strahlend, Linsenoptik

Größe: L 587 x B 164 x H 94 mm

Lumenklasse: 4800 lm – 9900 lm

Montage: An- und Einbaustrahler

Varianten: Richt- und Doppelrichtfluter, Wide Beam

