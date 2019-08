Pressemitteilung BoxID: 764712 (ANSEL & MÖLLERS GmbH)

Test@Home: Erfolgreiche Dusch-WC-Testaktion von Geberit

Wie aus Testern Käufer werden

Ein Test sagt mehr als 1.000 Worte: Gerade bei Dusch-WCs möchten Kunden die Wasserreinigung für den Po zunächst ausprobieren, bevor sie sich für den Kauf eines Produkts entscheiden. Und wo wäre das angenehmer als im eigenen Zuhause? Aus diesem Grund hat Geberit, europäischer Marktführer für Sanitärprodukte, die Aktion Test@Home initiiert. Die Idee dahinter: Kunden lassen von einem registrierten SHK-Betrieb in ihrer Nähe ein Testgerät einbauen und nutzen es ganz entspannt in ihrem gewohnten Umfeld. So können sie ungestört die Komfortfunktionen des Dusch-WCs kennenlernen. Mit dem Aufsatz-Modell Geberit AquaClean Tuma Classic geht das ganz einfach: Es kann ohne großen Aufwand auf eine bereits vorhandene WC-Keramik installiert werden. Wem das Dusch-WC gefällt, der behält das Testprodukt oder entscheidet sich für ein anderes Modell. Die Frowein Haustechnik GmbH aus Bingen am Rhein ist eines der teilnehmenden SHK-Unternehmen. Die Geschäftsführer sind vom Testkonzept überzeugt und geben hier einen Einblick in ihre Erfahrungen.



Seit Beginn der Aktion Test@Home im Herbst 2018 haben sich zahlreiche Sanitärbetriebe im gesamten Bundesgebiet als Aktionspartner registriert (www.geberit-aquaclean.de/test-home). Interessierte Kunden finden so ganz einfach teilnehmende Handwerksbetriebe in ihrer Region. Eine groß angelegte Werbekampagne von Geberit sorgt für die entsprechende Aufmerksamkeit beim Kunden. Darüber hinaus profitieren Sanitärunternehmen wie die Frowein Haustechnik GmbH von weiteren Werbemitteln für die gezielte Kundenansprache zur Testaktion.



Empfehlung aus persönlicher Überzeugung





„Wir bauen Dusch-WCs bereits seit 30 Jahren ein und sind selbst große Fans davon. Diese Begeisterung geben wir natürlich auch an unsere Kunden weiter“, so Uwe Frowein, der mit seinem Sohn Daniel die Frowein Haustechnik GmbH führt. Dusch-WCs testen können die Kunden hier schon lange – in der Badausstellung des Sanitärbetriebs. Sowohl ein Geberit AquaClean Mera als auch das Modell AquaClean Sela sind voll funktionsfähig im Einsatz. „Aber die Möglichkeit, die Wasserreinigung im eigenen Bad auszutesten, ist eine einmalige Sache. Dadurch können wir auch potentielle Kunden dafür begeistern, die beim Gang aufs WC sehr auf ihre Privatsphäre bedacht sind und beispielsweise nicht das Dusch-WC bei uns in der Ausstellung nutzen möchten“, ergänzt Sohn Daniel.



Aufsatzmodell einfach eingebaut



Das Aufsatzmodell Geberit AquaClean Tuma Classic hat die Firma Frowein bereits mehrere Male bei Kunden für den Test zu Hause eingebaut. Es passt auf die meisten handelsüblichen WC-Keramiken und bietet alle Grundfunktionen inklusive der WhirlSpray-Duschtechnologie, die für eine besonders sanfte, gezielte und gründliche Reinigung mit Wasser sorgt. „Der Dusch-WC-Aufsatz ist schnell installiert. Dabei wird der Stromanschluss über ein rund zwei Meter langes Kabel, mit dem bereits vormontierten Netzstecker, zur Steckdose hergestellt“, erläutert Daniel Frowein die Vorteile des Modells. Strom konnte in den Kundenbädern so ganz einfach über eine nahgelegene Steckdose genutzt werden. Die Verbindung zur Kaltwasserleitung wurde über ein T-Stück am Waschtisch mit separater Absperrung sowie einem Panzerschlauch zum Dusch-WC hergestellt. Gereinigt wird der Intimbereich allerdings mit angenehm warmem Wasser. Dass ausreichend und rasch körperwarmes Wasser zur Verfügung steht, wird mittels eines Durchlauferhitzers sichergestellt. Im Falle eines Rückbaus sind alle Komponenten ohne sichtbare Spuren schnell wieder entfernt.



Alternative: Einbau einer Komplettanlage



„Natürlich gibt es auch Kunden, die sich von Anfang an für eine Komplettanlage oder ein Modell mit mehr Funktionen oder anderem Design interessieren, wie beispielsweise das AquaClean Mera oder das neue AquaClean Sela. Anstatt des Testaufsatzes bauen wir dann das gewünschte Modell ein“, berichtet Uwe Frowein. „Und wer kauft, bekommt die Kosten für die Einbauzeit selbstverständlich gutgeschrieben.“



Erfolgsquote nahe 100 Prozent



Rund 20 Dusch-WCs hat das Unternehmen seit der Teilnahme an der Test@Home-Aktion verkauft und profitiert so von einem Nachfrageschub. „Unsere Erfolgsquote liegt bei nahezu 100 Prozent“, erklärt Uwe Frowein. Denn: „Wer sich erst einmal für ein Dusch-WC interessiert, ist nach dem Test vollends überzeugt und kauft so gut wie immer.“

