Phantastische Klassiker05 - Stille Nacht, Horror Nacht

05.02.19

Letztes Jahr gab es ein riesiges Revival im Slasher-Genre: HALLOWEEN kehrte unter Beteiligung von John Carpenter Jamie Leigh Curtis auf die Leinwand zurück.



Dessen Antagonist Michael Myers gehört zusammen mit Jason Vorhees aus dem FREITAG DER 13. Franchise zu den absoluten Ikonen dieses Sub-Genres.



Doch in den 80ern gab es eine riesige Schwemme an Slashern, deren Killer zwar nie den Status der 2 vorgenannten Legenden erreichen konnten, aber häufig trotzdem ein festen Platz in den Herzen der Horrorfans ergattern konnten.



Einer davon ist mit Sicherheit Billy Chapman aus STILLE NACHT, HORROR NACHT. Geschuldet dürfte dies einerseits dem Fakt sein, dass Billy als Santa verkleidet seine Opfer meuchelt. Dies rief nämlich einen handfesten Skandal hervor, denn besorgte Bürger waren der Meinung, ein mordender Santa könnte Kinder traumatisieren. Was diese allerdings in solch einem Film verloren haben, konnte selbst der Verein "Citizens Against Movie Madness" (den Namen darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen) nicht beantworten. Trotzdem sorgte der gebündelte Protest dafür, dass STILLE NACHT, HORROR NACHT nach einer – durchaus erfolgreichen – Woche aus den Kinos verbannt wurde.



Aber wie so oft zeigt sich, es gibt keine schlechte Presse. Über die Jahre hinweg erarbeitete sich der Film nicht nur einen kleinen Kultstatus, sondern zog mehrere Sequels nach sich.



Des Weiteren gehört der Film zu den eher blutigeren Vertreter seiner eh nicht unblutigen Gattung. Was in Deutschland prompt zu Schnitten führte. Fast eine Minute fehlt gegenüber der R-Rated Version, die ihrerseits bereits gut entschärft worden war. Doch die Schnitte halfen nichts, der Film wurde in Deutschland indiziert. Und die Indizierung auch nach der ersten Frist von 25 Jahren verlängert.



Eigentlich hatten wir vorgehabt, den Film exakt so und somit mit allen Vertriebsbeschränkungen, die mit einer Indizierung einhergehen, passend zu Weihnachten zu veröffentlichen. Da erreichte uns die Nachricht, dass die Chancen gut stehen würden, ihn nicht nur vom Index streichen lassen zu können, sondern sogar eine FSK-Freigabe für die Unrated Version (die immerhin 3 Minuten länger ist als die damals geschnittene deutsche Version) zu bekommen.



Und so kam es dann auch.



Und so können wir STILLE NACHT, HORROR NACHT in einer würdigen Präsentation veröffentlichen, denn auf der Blu-ray befindet sich neben der amerikanischen Kinofassung (R-Rated Version) auch die Unrated Version. Auf die alte, doch arg zensierte FSK-18 Fassung haben wir jedoch verzichtet. Denn immerhin trägt seit Ende letzten Jahres selbst die Unrated Fassung das Gütesiegel der FSK.



Wir haben ein kleines Kontingent von Cover B für die Presse reserviert.

