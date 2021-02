„Wenn Worte Herzen öffnen! Lache mit mir, vergieße eine Träne und lass dich entführen in eine Welt, die Spuren hinterlässt“ (Astrid Schneider)



Astrid Schneider aus Nagold (Baden-Württemberg) veröffentlichte bereits 2015 ihr erstes Kinderbuch mit dem Titel: Mirelle und ihre Freunde. Verlag tredition. Gebundene Ausgabe ISBN: 978-3732374953.



Drei Tiere, die unterschiedlicher nicht sein können, begegnen sich und entdecken gemeinsam die Welt.



Ihre jüngere, geistig behinderte Schwester und ihre eigene Krankheit waren der Auslöser für die Entstehung dieser Abenteuergeschichte über Freundschaft, Zusammenhalt und Akzeptanz.



Die positive Resonanz auf den ersten Teil habe sie, so Astrid Schneider, angespornt, weiterzuschreiben. Und so entstand 2018 Teil 2.



Mirelle und ihre Freunde – Das kreative Abenteuerbuch, ISBN: 978-3949255083 erscheint am 12.04.2021 im Angelnova Verlag. Neben Band 1 und Band 2 finden sich Ausmalbilder und viel Rätselspaß in der Sonderausgabe.



Dieses Kinderbuch hat einen pädagogischen Hintergrund und soll bereits im jungen Alter auf unterschiedliche Makel und Probleme aufmerksam machen.



Vorab haben interessierte Leserinnen und Leser die Möglichkeit, Astrid Schneider und weitere Autoren, sowie das Team des Verlags per Chat kennenzulernen.



Der Chatraum wird geöffnet am 07.03.2021 von 14 Uhr bis 16 Uhr, und ist unter https://stin.to/udsg5 erreichbar .



Astrid Schneider wird am 11.04.2021 um 16 Uhr im verlagseigenen Radiosender auf laut.fm/radio.de unter folgendem Link in einer Sondersendung zu hören sein: https://www.radio.de/s/lautfm-syvo8.

































