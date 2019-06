Pressemitteilung BoxID: 755244 (Angelika Hermann-Meier PR)

Neues Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi beauftragt AHM PR

Weiterer Luxus-Hotelkunde für das PR-Team am Ammersee

Das Team von Angelika Hermann-Meier PR freut sich, mit dem neuen Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi einen weiteren Luxus-Hotelkunden zu begrüßen. Die auf Tourismus, Hotellerie, Gourmet und Lifestyle spezialisierte Agentur in Diessen am Ammersee übernimmt ab sofort die Pressearbeit des ersten Waldorf Astoria Resorts im Indischen Ozean für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Infos und Fotos im AHM PR-Journalistenportal unter www.hermann-meier.de



Über drei eigene Inseln erstreckt sich das neue Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. Ab dem 1. Juli 2019 gelangen Urlauber per Privatyacht in 30 Minuten vom internationalen Flughafen der maledivischen Hauptstadt Malé in das Luxusrefugium. Familien und Paare wohnen in 122 großzügigen Villen mit uneingeschränkter Sicht auf den Indischen Ozean. Kulinarisch verwöhnt das Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi seine Gäste in elf Restaurants inklusive der Sterneküche des australischen Starkochs Dave Pynt. Entspannung verspricht der Spa-Bereich auf der Hauptinsel. Aktive haben die Wahl zwischen der Wassersport- und PADI-Tauch-Basis sowie einem Fitnesscenter. Auf jüngere Gäste warten der Waldorf Astoria Young Discovery Park und ein Kid‘s Club.



Waldorf Astoria Hotels und Resorts ist eine Hilton-Marke mit mehr als 30 Standorten weltweit. Das Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi ist das erste Haus dieses Brands auf den Malediven, neben dem Conrad Maldives Rangali Island das zweite von Hilton Worldwide Holdings im südasiatischen Inselstaat. www.waldorfastoria3.hilton.com





