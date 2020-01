Pressemitteilung BoxID: 782443 (Angelika Hermann-Meier PR)

Berchtesgadener Land beauftragt Angelika Hermann-Meier PR

Neuer Destinationskunde für Agentur am Ammersee

Mit der Berchtesgadener Land Tourismus GmbH begrüßt Angelika Hermann-Meier PR einen neuen Destinationskunden aus dem Süden Deutschlands. Die auf Tourismus, Gourmet, Lifestyle und Gesundheit spezialisierte Agentur in Diessen am Ammersee unterstützt ab sofort die Presse- und Marketingarbeit in der DACH-Region für die touristischen Marken „Bad Reichenhall“ und „Berchtesgaden“. Alle Infos im Kundenportal unter www.hermann-meier.de



Das Berchtesgadener Land im Südosten Oberbayerns erstreckt sich vom sanft-hügeligen Rupertiwinkel im Norden bis zum Nationalpark Berchtesgaden an der Landesgrenze zu Österreich. Kultur von Weltrang, stilvolle Shopping-Möglichkeiten sowie vitale Auszeiten und Kur-Klassiker mit Salz und Sole zeichnen die Alpenstadt Bad Reichenhall aus. Im Süden wartet die Region mit hochalpinen Gebirgslandschaften und weltberühmter Naturkulisse um Königssee und Watzmann (2.713 Meter) auf. Tradition und Brauchtum sind fest verankert im Berchtesgadener Land, das sich als Filmregion einen Namen gemacht hat. Mit UNESCO-Biosphärenregion und als einzige „Alpine Pearls“ in Deutschland haben sich Bad Reichenhall und Berchtesgaden bewusstem Reisen, sanfter Mobilität und dem Naturschutz verschrieben. www.berchtesgaden.de, www.bad-reichenhall.de

