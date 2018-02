Schnee-el-Dorado für die ganze Familie

Lange galt die Schweiz als ein sündhaft teurer Urlaubsort, gerade zur Winterzeit. Genauso wie die Ski-Anlagen im Nachbarland veraltet seien. Dass dem nicht so ist, zeigt sich beispielsweise in der SkiArena Andermatt-Sedrun. Als eine der schneesichersten Alpenregionen bieten die dortigen Pisten mit neuen, modernen Anlagen, Liften und Gondeln ein El Dorado für Ski- und Snowboard-Fans. Ein weiterer Trumpf ist das Ticketsystem mit flexiblen Tageskartenpreisen. Je nach Wetterlage und Wochentag ist der Skipass schon ab 32 Euro für Erwachsene erhältlich. Kinder unter 6 Jahren fahren gratis. Wer also in den Faschings- oder Osterferien die Hänge hinuntergleiten will, findet in der SkiArena Andermatt-Sedrun beste Voraussetzungen für einen preiswerten Freizeitspaß für Groß und Klein.



Wo andere Regionen im Alpenraum immerzu mit dem Schneeniederschlag hadern, zählt das beschauliche Andermatt laut einer Studie des Schweizer Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie zu den drei schneereichsten Alpenregionen. Bis Mai lädt die dortige SkiArena Andermatt-Sedrun mit ihren 120 Kilometern präparierten Ski-Pisten sowie 125 Kilometern Langlaufloipen zum Wintersport ein. Eine technische Beschneiung sowie Snowfarming unterstützen dies. Vergoldet werden die Gegebenheiten vor Ort mit 120 Sonnentagen pro Jahr – ein Spitzenwert im Alpenraum. Wer also bis in den späten Frühling hinein seine Ski anschnallen möchte, ist im schweizerischen Andermatt bestens aufgehoben. Gerade für Familien hat der Ferienort zuletzt viele neue Attraktionen geschaffen.



So warten an der Mittelstation Andermatt-Nätschen ein neues Familenrestaurant, genauso wie eigens für die Kleinen eine KidsArena zum Toben. Hinzu kommen eine Ski-Schule mit Übungshängen und ein Schneespielplatz. Diese und viele weitere Aktivitäten hat die SkiArena eigens zur aktuellen Wintersaison neu gebaut und frisch in Betrieb genommen. Dagegen ist ein zur Après-Ski-Bar umgebauter Panoramawagen ein eingespieltes Highlight aus der vergangenen Saison. Der Après-Ski-Wagon verkehrt zwischen den drei verbundenen Ski-Gebieten Andermatt, Sedrun und Disentis.Mit kleinen Speisen, klassischem Getränkeangebot und einem DJ am Mischpult vergeht die Fahrt zwischen den Gebieten wie im Flug. Und natürlich ist die „Après-Ski-Fahrt“ preislich im Ski-Pass bereits enthalten.



Das Ticketsystem in Andermatt ist ebenfalls neu und modern. Flexible Preise für die Tageskarte orientieren sich an dem Motto: Je früher man bucht, desto günstiger wird es. Auch die Saison, der Wochentag oder die Wettersaison wirken sich günstig auf die Tagespreise aus. Überteuerte Ski-Urlaube in der Schweiz gehören der Vergangenheit an. Erwachsene erhalten ihre Tageskarte schon ab 37 Franken (umgerechnet etwa 32 Euro), Kinder bis 12 Jahren ab 13 Franken (zirka 12 Euro). Kinder unter 6 Jahren dürfen unterdessen sogar gratis auf die Piste. Für Sparfüchse interessant: Auf Familien und Gruppen wartet auch noch ein zusätzlicher Ticket-Rabatt von zehn Prozent.



Auch kulinarisch hat Andermatt einiges zu bieten. So laden zwölf Bergrestaurants zum Verweilen ein, drei davon eröffneten ganz neu an der Mittelstation des legendären Gemsstock. Ob Pastateller, Kartoffelspezialitäten wie Rösti oder Klassiker wie Fondue und Raclette – hier ist für jeden etwas dabei. Frisches Quellwasser vom Gotthard gibt’s gratis dazu. Mit den neu gestalteten Restaurants am Nätschen und auf dem Oberalppass wird das Angebot weiter ausgebaut. Die Region steht im kulinarischen Fokus und die Küche verschreibt sich ganz der lokalen Tradition. Im Tal selbst sind Feinschmecker an der richtigen Adresse: Die Restaurants im Hotel The Chedi Andermatt verfügen über 15 und 16 Gault&Millau Punkte, das dortige The Japanese Restaurant besitzt inzwischen sogar einen Michelin-Stern.



Die SkiArena Andermatt-Sedrun verbindet komfortable die Skigebiete von Andermatt und Sedrun. Seit drei Jahren baut sie intensiv ihre Ski-Infrastruktur aus, um Skifahrern moderne Anlagen und Schneesicherheit zu bieten. So ging pünktlich zum Start in die Wintersaison 2017/2018 eine brandneue 8er Gondelbahn in Betrieb. Sie befördert die Wintersportler bequem und schnell von Andermatts Zentrum auf den 2.400 Meter hoch gelegenen Gütsch. Wer sich abends etwas Ruhe gönnen will, kann sich stilecht und mit viel Design in die neuen Apartmenthäuser Edelweiss und Wolf im urigen Schweizer Bergdorf einmieten. Die exklusive Einrichtung, komplett mit Küche und Bad sowie teils offenem Kamin lässt einen nach Sport und Abenteuer dann genüsslich entspannen.



Weitere Informationen unter www.andermatt-swissalps.ch

