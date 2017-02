Ideales Ausflugsziel zur Ski-Saison

Ende Januar beginnt in einigen Bundesländern die Ferienwoche, die anderen Bundesländer ziehen im Februar mit ein paar schulfreien Tagen nach. Für viele Familien die Chance, sich mit Ski und Snowboard auf die Piste zu stürzen. Wo andernorts die Schneemenge zu wünschen übrig lässt, ist im schweizerischen Andermatt Schneesicherheit für Skifahrer garantiert. Die zwei Skigebiete Andermatt und Sedrun bieten als SkiArena schon jetzt 50 Kilometer bestens präparierte Pisten und sind aktuell stilecht per Pferdekutschenfahrt verbunden. Exklusive Apartments und Hotels runden Andermatt als das ideale Ausflugsziel in der Ski-Saison ab.



Wenn die Temperaturen auf dem Tiefpunkt sind, heißt es, hoch hinaus in die Berge zu fahren und die Skier anzuschnallen. Optimale Voraussetzungen für einen gelungenen Schneeausflug bietet die SkiArena Andermatt-Sedrun. Dort sind die Voraussetzungen mit derzeit etwa 50 Kilometern an ausgezeichneten Pisten am Gemsstock und am Oberalppass mit Sedrun optimal für Profis und Familien. Die meisten Skigebiete schreiben sich Attribute wie Schneesicherheit oder Schneegarantie auf ihre Fahnen – da lohnt der Blick auf eine Studie des Schweizer Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie aus dem Jahr 2014. Demnach gehört Andermatt zu den drei am meisten mit Schnee gesegneten Alpenregionen. Aktuell sind die Gebiete Andermatt und Sedrun stilecht mit einer Pferdekutsche verbunden, die von Gütsch aus Richtung Schneehüenerstock aus dem Skigebiet Nätschen zum Oberalppass und ins Skigebiet Sedrun fährt. Die attraktiven Pferdekutschen-Fahrten dienen im Januar und Februar als Vorläufer für die in den kommenden Jahren fertiggestellten Sessel- und Gondelbahnen, die dann zwischen den Gebieten verkehren.



Wohnen und Entspannen wie James Bond



Attraktiv geht es in Andermatt nicht nur auf den Bergen zu, auch die Unterkünfte im charmanten Urserental sind ein Höhepunkt für sich. Kein Wunder wurde hier seinerzeit der James-Bond-Film „Goldfinger“ gedreht. Neben vielen exklusiven Apartments, die sich anmieten lassen, dient im Tal das The Chedi Andermatt, vom renommierten Restaurantführer GaultMillau zum besten Hotel der Schweiz gekürt, als Rückzugsort. Das 5-Sterne-Resort ist mit seinen ausgezeichneten Restaurants ideal, um abseits der Piste zwischen den Abfahrten zu entspannen.



Hoch hinaus mit der Porsche-Sesselbahn



Eine Klasse für sich ist die neue beheizte Porsche 6er-Sesselbahn zwischen dem Oberalppass und Calmut. Sie ist für die SkiArena Andermatt-Sedrun ein weiterer Meilenstein und wichtiger Bestandteil der künftigen Verbindung der Skigebiete in der populären Schweizer Schnee-Region. Neben der Porsche Sesselbahn gehen ab dieser Saison auch neue 6er-Sesselbahnen zwischen Unter Stafel-Gütsch in Betrieb. Eine neue Bahn besitzt auch das Gebiet Gemsstock, genauso mit 14 Kilometern eine der längsten komplett befahrbaren Abfahrten in den Alpen. Die Beschneiungs-Anlagen im Gebiet Tiarms-Calmut-Oberalp und der Talabfahrt Gurschen-Andermatt sind ebenfalls fertiggestellt.

