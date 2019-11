Pressemitteilung BoxID: 774583 (Anantara Hotels, Resorts & Spas)

Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara feiert zehnjährigen Geburtstag

Der Wüstenpalast begeistert mit verschiedenen Neuheiten

Ein Grund zum Feiern: Bereits seit zehn Jahren empfängt das Qasr Al Sarab Resort by Anantara Reisende in einer grünen Oase inmitten der Wüste Abu Dhabis. Zwischen schroffen Landschaften und über 200 Meter hohen Sanddünen mischt sich die Jahrtausende alte Wüstenkultur mit dem für Anantara typischen Luxus. Den runden Geburtstag hat das Hotel zum Anlass genommen, um die neue Bedouin Night Camping Experience vorzustellen. Gäste können ganz bequem den Autotransfer nutzen oder aber traditionell auf einem Kamel bis zum Camp reiten, wo sie mit arabischem Kaffee und Datteln begrüßt werden. Sie verbringen die Nacht in komfortablen Zelten mit Blick auf die endlose Dünenlandschaft und genießen am Abend ein authentisches Dinner sowie frische Köstlichkeiten zum Frühstück am Morgen. Interessierte probieren sich außerdem im Bogenschießen, lernen etwas über das Jagen in der Wüste und dürfen selbst ans Steuer eines Jeeps, um damit die hohen Dünen unsicher zu machen. Für alle Entspannungssuchenden bietet das luxuriöse Anantara Spa einen Rückzugsort. Zu den Neuheiten gehören unter anderem Hot Yoga. Ein Veranstaltungsbereich für 200 Personen und ein neuer Kinderclub sorgen für ein weiteres Upgrade, sodass das Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara voller Power ins elfte Jahr startet. Eine Übernachtung im Doppelzimmer kostet für zwei Personen inklusive Frühstück ab 390 Euro pro Nacht. Mehr Informationen finden sich unter www.anantara.com.



Über Minor Hotels:

Minor Hotels (MH) ist als Eigentümer, Betreiber und Investor von aktuell 517 Hotels, Resorts, Camps und Serviced Suites tätig. Neben den eigenen Marken Anantara, AVANI, Tivoli, Oaks, M Collection, NH Collection NH, nhow sowie Elewana entwickelt und betreibt das in Thailand ansässige Unternehmen Marken wie Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu und Minor International. Durch den Erwerb der NH Hotel Group im Oktober 2018 verfügt MH über Hotels in 53 Ländern - darunter Asien, der Nahe Osten, Afrika, der Indische Ozean, Europa, Nord- und Südamerika sowie Australien. Durch die Eröffnungen neuer Häuser der bestehenden Marken und strategischen Übernahmen setzt MH die Expansion weiter fort. Mehr Informationen finden sich online unter www.minorhotels.com.

