Neuer Glanz in Zentralvietnam

20.12.18

Neues Flaggschiff in Südostasien: Ab sofort beeindrucken die Anantara Resorts mit einem weiteren Luxusrefugium in Vietnam. Die Anantara Quy Nhon Villas empfangen ihre Gäste an einem malerischen Strand in Zentralvietnam und begeistern als reines Villen Resort mit 26 exklusiven Einheiten. Ausgestattet mit einem oder zwei Schlafzimmern fügen sich die Villen unaufdringlich in das weitläufige, 7,2 Hektar große Hotelareal ein. Beim Bau wurde auf natürliche Materialien wie heimische Hölzer und vietnamesischer Blaustein gesetzt. Moderne Materialien wie Granit und Marmor verleihen den Villen ein stilvolles und elegantes Ambiente. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool, persönlichen Butlerservice und einen Weinkühlschrank, ausgestattet mit feinen Tropfen sowie leckeren Snacks. Im Restaurant Sea.Fire.Salt warten kulinarische Hochgenüsse mit Salz- und Weinguru-Expertise. In der Salz Bibliothek des Resorts finden Gäste eine große Sammlung von mehr als 30 lokalen Salzmischungen, die die Speisen verfeinern. Die Pool-Bar mit Meerblick bietet feine Cocktails, vietnamesisches Craft-Bier und kubanische Zigarren. Zudem offeriert das Resort In-Villa Dining-Service mit Gourmet-Frühstück am Bett, privaten Barbecues am Pool oder moderner vietnamesischer Street-Food-Küche. Für besondere Anlässe organisiert das Küchenteam ein exklusives Dining by Design-Picknick mit Robinson-Crusoe-Feeling auf einer nahegelegenen Insel. Das Anantara Spa befindet sich auf einer Anhöhe inmitten der exotischen Pflanzenwelt Vietnams und bietet neben traumhaftem Meerblick Behandlungen von namhaften Wellness-Experten, die regelmäßig im Hotel zu Gast sind. Zusätzlich finden Yoga-Kurse und Meditationsstunden mit Mönchen statt. Die Anantara Quy Nhon Villas sind in etwa 50 Fahrminuten vom Quy Nhon Airport, der täglich aus Ho Chi Minh City und aus Hanoi angeflogen wird, erreichbar. Eine Villa für zwei Personen ist ab 475 Euro pro Nacht buchbar. Weitere Informationen finden sich unter www.anantara.de.com.



Alle Villen sind mit großen Badewannen ausgestattet, von denen sich ein atemberaubender Ausblick auf die Küste darbietet. Durch die großzügigen Räumlichkeiten ziehen exklusiv ausgewählte Raumdüfte wie Zitronengras oder Grünem Tee. Darüber hinaus genießen die Gäste der Villen eine große Auswahl pflegenden Seifen aus der Anantara Signature Seifenkollektion. Durch einen eigenen Pool, überdachte Holzterrassen und gemütliche Sitzmöbel im Außenbereich werden die privaten Hideaways komplettiert. Als Küstenhauptstadt der Provinz Binh Dinh bietet sich Quy Nhon, als perfekte Urlaubsdestination für Familien, Paare und Gruppen an. Die Gegend rund um Quy Nhon ist gespickt mit kulturellen Attraktionen wie die historischen Bauten der alten Champa Bevölkerung Vietnams oder hunderte Jahre alte buddhistische Tempel. Gäste der Quy Nhon Villas kommen bei der Quy Nhon Explorer Tour in den Genuss einer typischen Anantara Experience und lernen Land und Leute kennen. So wird vietnamesischer Kaffee verkostet, eine traditionelle Weberei besucht, Reispapier selbst hergestellt oder die Ruinen der Champa Türme besichtigt.



Über Minor Hotels:



Minor Hotels (MH) ist als Eigentümer, Betreiber und Investor von aktuell 159 Hotels, Resorts, Camps und Serviced Suites tätig. Neben den eigenen Marken Anantara, AVANI, Tivoli sowie Elewana Collection entwickelt und betreibt das in Thailand ansässige Unternehmen Marken wie Oaks, Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu und Minor International. Aktuell verfügt MH über zirka 17.000 Zimmer in 24 Ländern - darunter Asien, der Nahe Osten, Afrika, der Indische Ozean, Europa, Südamerika und Australien. Mit dem Plan die Hotelgruppe auf 190 Häuser zu erweitern, setzt MH die Expansion mit ihren eigenen Marken Anantara, AVANI und Tivoli sowie durch strategische Übernahmen weiter fort. Mehr Informationen finden sich im Internet unter www.minorhotels.com.

