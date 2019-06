Pressemitteilung BoxID: 757767 (Anantara Hotels, Resorts & Spas)

Anantara Layan Phuket Resort in Thailand

Eine Oase der Ruhe und Zweisamkeit in den Flitterwochen

Nach dem schönsten Tag in ihrem Leben genießen frisch getraute Ehepaare im Anantara Layan Phuket Zeit für sich. Das Resort mit seinen 30 eleganten Zimmern und Suiten, den 47 exquisiten Poolvillen und den 15 großzügig gestalteten Poolresidenzen liegt inmitten einer üppig bewachsenen Hügellandschaft, welche am Meer in einen feinen Sandstrand übergeht. In diesem Inselparadies finden Paare Erholung vom stressigen Hochzeitrubel. Einen Rückzugsort bietet das luxuriöse Anantara Spa. Basierend auf alten thailändischen Heiltraditionen bringen wohltuende Behandlungen Körper und Geist in Einklang. Neben der klassischen Schwedischen Massage und der Anti-Stress Massage können Gäste auch die Vorzüge der Muschel- und Kräutertherapie genießen. Traditionelle thailändische Kräuter und beruhigende Öle kombiniert mit erwärmten Muscheln sorgen dabei für eine tiefe Entspannung. Die pudrig langen Sandstrände des Resorts laden ebenso zum Verweilen ein. Einen wunderschönen Abschluss erhält der Tag bei einem privaten Dinner mit einem unvergesslichen Blick über den Andamanensee. Das Anantara Layan Phuket Resort offeriert Brautpaaren ein exklusives Flitterwochen Angebot, in welchem neben dem privaten Dining by Design auch eine 90 minütige Spa-Behandlung für zwei Personen inkludiert ist. Das Honeymoon Romance Package ist ab 369 Euro pro Nacht inklusive Frühstück für zwei Personen buchbar. Weitere Informationen finden sich unter https://www.anantara.com/en/layan-phuket/offers/anantara-phuket-layan-honeymoon-romance.



Über Minor Hotels:

Minor Hotels (MH) ist als Eigentümer, Betreiber und Investor von aktuell 517 Hotels, Resorts, Camps und Serviced Suites tätig. Neben den eigenen Marken Anantara, AVANI, Tivoli, Oaks, M Collection, NH, Collection NH, nhow sowie Elewana entwickelt und betreibt das in Thailand ansässige Unternehmen Marken wie Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu und Minor International. Durch den Erwerb der NH Hotel Group im Oktober 2018 verfügt MH über Hotels in 53 Ländern - darunter Asien, der Nahe Osten, Afrika, der Indische Ozean, Europa, Nord- und Südamerika sowie Australien. Durch die Eröffnungen neuer Häuser der bestehenden Marken und strategischen Übernahmen setzt MH die Expansion weiter fort. Mehr Informationen finden sich online unter www.minorhotels.com.

