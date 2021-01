Die Ampega Real Estate GmbH Köln, hat im Dezember für ein mit der HDI Deutschland AG verbundenes Sondervermögen die Quartiersentwicklung „URBAN SOUL“ am Bonner Hauptbahnhof von drei Projektgesellschaften des Düsseldorfer Projektentwicklers „die developer“ erworben.



Die drei Objekte mit rd. 22.400 m² Mietfläche und 384 Stellplätzen umfassen u.a. Büro-, Einzelhandels- und Gastronomieflächen, ein Fitnessstudio, ein Hotel von Motel One und ein öffentliches Parkhaus. Das Gebäudeensemble bildet das neue Eingangstor vom Hauptbahnhof zur Bonner Innenstadt und bietet mit einem lebendigen, modernen und abwechslungsreichen Nutzungsmix eine hohe Aufenthaltsqualität. Aufgrund der unterirdischen Verbindung mit dem Haupt- und Busbahnhof sowie der U-Bahn besteht eine hohe Passantenfrequenz. Die Gesamtfertigstellung des bedeutendsten städtebaulichen Projekts in der Bonner Innenstadt erfolgte zum Jahresende 2020. Das Objekt ist nahezu voll vermietet.



Djam Mohebbi-Ahari, Geschäftsführer der Ampega kommentiert: „Mit dem URBAN SOUL erwerben wir nachhaltige Immobilien von hervorragender Qualität. Nach Nutzungsarten und Mieterbesatz sind die Objekte in hoch frequentierter Lage sehr breit diversifiziert und entsprechen somit ausgezeichnet unserem Ankaufsprofil. Trotz der außergewöhnlichen Marktsituation werden wir unsere Ankäufe mit entsprechender Vorsicht sowie Weitsicht auch 2021 fortsetzen und Investitionschancen wahrnehmen.“ Ampega plant in den nächsten Jahren die weitere Erhöhung der Immobilienquoten ihrer verbundenen Konzerngesellschaften.



„Wir freuen uns, dass wir mit Ampega nach dem Projekt Casa Altra in Düsseldorf nun eine weitere Transaktion abschließen und URBAN SOUL in professionelle Hände übergeben dürfen“, so Stefan Mühling, geschäftsführender Gesellschafter der die developer Projektentwicklung GmbH. Bastian Julius, Geschäftsführer der drei Urban Soul Gesellschaften ergänzt: „Die Ampega darf sich über eine breite Diversifizierung von Nutzungen freuen, durch welche die Synergien im Quartier nachhaltig gefördert und die Mieter untereinander profitieren werden; dies in zentralster Lage der Bonner Innenstadt.“



Ampega wurde bei der Transaktion juristisch von Görg (Büro Köln) und technisch von orange recon und TeamCon beraten sowie kaufmännisch von Hotel Affairs und GMA - Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung.



Der Verkäufer wurde von McDermott Will & Emery (Büro Düsseldorf) juristisch begleitet. Als Generalübernehmer fungierte Zech Bau. Colliers hat die Transaktion vermittelt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Über Ampega Real Estate GmbH

Die Ampega Real Estate GmbH ist ein Mitglied der Talanx-Gruppe. Sie betreut und managt die Kapitalanlagen in „Immobilien“ auf operativer und strategischer Ebene für die Gesellschaften des Talanx-Konzerns. Als professioneller Dienstleister der Asset-Klasse „Immobilien“ optimiert sie deren Wertsteigerung und bündelt hierzu die gesamte Wertschöpfungskette von der Akquisition über Projektentwicklung, Bestandsoptimierung bis hin zum Desinvestment. Flankiert werden diese Bereiche durch das Risk-Management und ein strategisches Portfoliomanagement. Ampega verantwortet die Vermögensverwaltung im Talanx-Konzern. Die Gesellschaften managen die Kapital- und Immobilienanlagen in Höhe von rund € 156,9 Mrd. Davon sind ca. € 134,5 Mrd. Direktanlagen und ca. € 22,4 Mrd. Anlagen in Fonds (Stand: 30.09.2020). Talanx zählt nach Prämieneinnahmen zu den großen europäischen Versicherungsgruppen.



Über „die developer“:

Die „die developer Projektentwicklung GmbH“ wurde im April 2008 in Düsseldorf von Geschäftsführer Stefan H. Mühling und Kurt Zech als Hauptgesellschafter der Zech Group GmbH, Bremen, gegründet. Innerhalb kürzester Zeit hat sich das Unternehmen im Markt mit markanten und medial relevanten Leuchtturmprojekten einen Namen gemacht, wie u.a. mit dem Kö-Bogen von Daniel Libeskind, dem L‘Oreal Campus sowie aktuell dem Neubau für PwC in Düsseldorf. die developer sind mit ihrem Büro in Düsseldorf vertreten und entwickeln als Investor, Bauherr und Projektentwickler hochwertige Anlageprojekte für rendite- und qualitätsorientierte Immobilieninvestoren, primär im westdeutschen Raum. In Summe kommen die developer auf ein realisiertes und im Bau befindliches Projektvolumen von über 2,0 Mrd. Euro in den letzten 12 Jahren Unternehmensjahren.



Weitere Informationen zum Projekt: www.urbansoul.info

