"Ich bin ein Touristiker - holt mich hier raus!"

Am vergangenen Samstag hat die AMONDO Geschäftsführung mit 70 weiteren Teilnehmern aus der Branche an einer Informationsveranstaltung des ASR zur Pauschalreiserichtlinie teilgenommen.



Es wurde angeregt diskutiert, erklärt und in Frage gestellt. Auch AMONDO bereitet sich bereits seit Monaten auf die neue EU Regelung vor und hadert, wie viele Kollegen auch, mit so manchem Stolperstein. Wie soll man bei einer telefonischen Buchung entsprechende Formulare vorlegen, wie wird die Praxis aussehen, wenn verbundene Reiseleistungen nur in vorgegebenen Abständen eingebucht und fakturiert werden dürfen? Wo stelle ich einen Mehrwert fest, den ich dem Kunden gegenüber hervorheben kann?



Die Technik tut was sie kann, Mitarbeiter und Berater werden fortlaufend geschult und informiert – aber was ist mit dem Kunden? Wie erklärt man Sinn oder besser Unsinn aber Notwendigkeit dieses neuen Formalitätendschungels?



„Ich bin Anfang des Jahres mit einem spanischen Kollegen ins Gespräch gekommen“, so Geschäftsführer Achim Steinebach, „der hatte von der Pauschalreiserichtlinie noch nie etwas gehört und nur mit den Schultern gezuckt. Da fragt man sich schon – machen nur wir Deutschen uns so verrückt?“



Es bleibt spannend und AMONDO wird vorbereitet sein. Was werden wir in einem Jahr sagen? Am liebsten wäre „nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wurde!“ …aber wer weiß das schon?!

AMONDO GmbH

Die AMONDO GmbH wurde 2003 mit Sitz in Bonn gegründet und rangiert inzwischen unter Deutschlands Marktführern im mobilen Reisevertrieb. Unter dem Dach von AMONDO sind mehr als 1000 selbstständige mobile Reiseberater aktiv. Kernerfolgspunkte von AMONDO sind effiziente Verwaltungsstrukturen, Unabhängigkeit gegenüber Leistungsträgern und daraus resultierend Unabhängigkeit im Reisepreisvergleich; ein ausgewogenes Portfolio hochwertiger Anbieter und ein exzellent geschulter Vertrieb runden das System ab. Seit 2015 ist AMONDO auch unter amondo.nl in den Niederlanden erfolgreich. Interessenten für den Beruf des mobilen Reiseberaters sind jederzeit herzlich willkommen und können sich unter www.amondo.de unverbindlich informieren und AMONDO 3 Monate kostenfrei ausprobieren.

