Tief im Riff erhält Spielgrafikpreis GRAF LUDO 2018!

05.10.18

Zum Auftakt der modell-hobby-spiel wurden heute in Leipzig die diesjährigen GRAF LUDO-Gewinner der Kategorien ‚Beste Kinderspielgrafik‘ und ‚Beste Familienspielgrafik‘ bekannt gegeben: Tief im Riff sicherte sich hierbei die Auszeichnung ‚Beste Kinderspielgrafik‘ und setzte sich damit gegen zwei weitere Spiele auf der Nominierungsliste durch.



Bereits bei der Nominierung im August lobte die Jury die Spielillustrationen aus der Feder von Doris Matthäus:



„Die Farbvielfalt ist für dieses Szenario sehr passend und wirkt durch das matte Design wie durch einen Wasserschleier gefiltert. Gleichzeitig entfaltet die Box wie auch das Spielbrett hierdurch einen wohligen Retro-Charme. Praktisch: Für die wissbegierigen Spieler finden sich die zu entdeckenden Meeresbewohner mit ihren Namen in der Anleitung wieder.“



Der Preis ist mit jeweils 1.000 Euro dotiert und geht direkt an die Grafiker. Die Illustratorin Doris Matthäus war selbst vor Ort und konnte den Preis persönlich und sehr erfreut entgegen nehmen.

GRAF LUDO würdigt jedes Jahr kreative Leistungen der Spielillustratoren. Die Leipziger Messe modell-hobby-spiel verleiht diesen Preis seit 2009 für „ästhetisch ansprechende, spannende und assoziative Gestaltung“. Bereits im letzten Jahr stand das Familienspiel ICECOOL von AMIGO auf der Nominierungsliste.



So spielt man Tief im Riff:

Der Reihe nach werfen die Spieler die Würfel, um eine der vier Fischfiguren entsprechend der Augenzahl auf den markierten Wegen vorzuziehen. Steht ein Fisch am Ende der Bewegung alleine auf einem Feld, kann ein beliebiges 1er-Plättchen mit einem Meerestier umgedreht werden. Teilt sich der Fisch sogar den Platz mit anderen, werden dementsprechend mehr Meerestierplättchen aufgedeckt. Es lohnt sich also beisammenzubleiben – besonders, weil für manche Plättchen drei oder sogar alle vier Fische auf einem Feld zusammenstehen müssen. Auf diese Weise entdecken die Spieler immer mehr Meeresbewohner, bis sie das Korallenriff einmal durchquert haben. Um zu gewinnen, müssen die Spieler alle Plättchen umgedreht haben, bevor der letzte Fisch wieder am Startpunkt angekommen ist.



Tier im Riff: Für 2–6 Spieler ab 5 Jahren. Spieldauer ca. 20 Minuten, UVP: 18,99 EUR

