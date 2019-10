Pressemitteilung BoxID: 772940 (AMIGO Spiel + Freizeit GmbH)

Pyjama Party mit der BARBARA BOX & ein "verspielter Quickie"

Diesen Oktober dürfen sich die Abonnenten der BARBARA BOX über ein besonderes „Schmankerl“ für ihre Pyjama Party freuen: Das Partyspiel Privacy Quickie von AMIGO ist mit von der Partie!



Wer in diesem Herbst eine BARBARA BOX öffnet, findet darin alles für die perfekte Pyjama Party: pflegende Cremes, Dosen-Prosecco, stylische Schlafmasken – und als i-Tüpfelchen Privacy Quickie. Bei einer Runde Privacy Quickie erfährt man Lustiges, Kurioses und vielleicht sogar Dinge, die erröten lassen. Ob fünf der Mitspieler meist nackt schlafen, zwei sich gern in Latex kleiden und einer bereits Sex in einem Flugzeug hatte – hier kommt es heraus. Streng anonym, versteht sich! Und ungestraft freche Fragen stellen – wer will das nicht?



Die BARBARA BOX wird seit 2017 jährlich 5x an mittlerweile 5.000 Abonnenten versendet. Die Boxen richten sich an lebenslustige Frauen zwischen 30 und 55 Jahren. Jede Ausgabe der BARBARA BOX hat ein neues Thema für einen „Mädelsabend“. AMIGO ist bereits zum dritten Mal mit dabei, um den Abonnenten „spielerisch(e)“ Zeit zu schenken.



So spielt man Privacy Quickie:



Jeder Spieler erhält JA- und NEIN-Antwortkarten. Die Fragekarten geben die Fragen vor. So wird z. B. vorgelesen: „Ich habe einem Freund / einer Freundin schon mal den Partner ausgespannt.“. Alle Spieler antworten nun ehrlich mittels verdeckten Auslegens einer entsprechenden JA- oder NEIN-Antwortkarte. Dann gilt es zu schätzen, wie viele JAs und NEINs in der Runde zustande gekommen sind. Die Tipps werden notiert, um sie anschließend zu bewerten. Die Antwortkarten werden vor der Auszählung gemischt und dann kommt die spannende Enthüllung. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass alle Mitspieler schon mal eine Unterschrift gefälscht haben? Wer seine Mitspieler am besten einschätzen konnte, gewinnt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (