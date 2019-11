Pressemitteilung BoxID: 774317 (American Chamber of Commerce in Germany e.V.)

Eric Holder als Auftaktredner auf 13. Transatlantischer Wirtschaftskonferenz

13. Transatlantische Wirschaftskonferenz

Zum Auftakt der Transatlantischen Wirtschaftskonferenz von AmCham Germany, die am 6. und 7. November 2019 unter dem Motto „Building the Power to Compete in the 21st Century" in Berlin stattfindet, hält der ehemalige US-Justizminister Eric Holder heute Abend eine Grundsatzrede zum transatlantischen Verhältnis.



Holder war 82. Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten und auch für die US-Präsidentschaftswahlen 2020 im Gespräch. Zum Generalstaatsanwalt wurde er im Jahr 2009 unter Präsident Obama ernannt. Insgesamt war Holder mehr als dreißig Jahre in verschiedenen führenden Positionen in der US-Regierung tätig – unter den Präsidenten Obama, Clinton und Reagan. Heute ist er Partner bei der amerikanischen Kanzlei Covington & Burling LLP.



In der Woche des 30. Jahrestags des Mauerfalls warnt Holder vor neuen Mauern, die weltweit entstehen: „It has been 30 years since the wall that divided this city came down. But tonight, there are new physical and metaphorical walls going up all around the world. And like 30 years ago, we need every citizen of the free world to help tear them down." Er appelliert an jeden Einzelnen, sich gegen Mauern und Spaltung einzusetzen und erinnert an die unverbrüchliche transatlantische Partnerschaft als Fundament für Frieden und Wohlstand: „(…) the same enduring alliance that has fueled prosperity for untold millions of Germans and Americans must impel those who benefit the most (…) to stand up and speak out in this harrowing time."

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (