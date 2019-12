Pressemitteilung BoxID: 778979 (AMEOS Holding AG)

AMEOS gewinnt Best Recruiters Siegel in Österreich

Die AMEOS Gruppe erzielt im Studienjahr 2019/20 in Österreich den ersten Platz in der Branche Krankenhäuser/(Teil-)Stationäre Einrichtungen. AMEOS erhält für diese herausragende Recruiting-Qualität das goldene BEST-RECRUITERS-Gütesiegel. Auch in Deutschland ist AMEOS Branchensieger und in der Schweiz unter den Top 10 der Arbeitgeber. Damit zeichnet sich AMEOS mit Spitzenleistungen im gesamten DACH-Gebiet aus. "Dies ist ein Ausweis für hervorragende Prozesse im Bereich der Personalakquise. Auf der Suche nach Fachkräften ist das klar ein Wettbewerbsvorteil, " hebt Dr. Marina Martini, Mitglied des Vorstandes der AMEOS Gruppe, hervor.



Ausschlaggebend für den Sieg war vor allem der Bereich Mobile-Recruiting. Der Bewerbungsprozess ist für Kandidat*innen aus dem DACH-Raum durchwegs für die Nutzung auf mobilen Geräten optimiert. Auch die Bewerbung direkt über das Smartphone ist ganz einfach möglich und passende Tipps unterstützen im FAQ-Bereich. Auch in der Kategorie "Usability im Bewerbungsprozess" setzt sich die AMEOS Gruppe gegen andere Branchenvertreter durch und beweist, dass das Bewerben für Interessierte bestens gestaltet wurde. Bewerber*innen fiel besonders positiv die durchgängig ansprechende, einheitliche und authentische Gestaltung der Karriere Website auf.



„Ziemlich genau vor zehn Jahren hat sich die AMEOS Gruppe entschieden, Inserate nicht mehr laufend mit enormem Aufwand einzeln und in unterschiedlichen Layouts aufzusetzen, sondern den Prozess effizient und einheitlich zu gestalten. Durch den Einsatz eines Multiposting-Tools war es möglich, alle Stellenanzeigen, ob online oder print konsequent einheitlich zu gestalten und damit die Marke AMEOS entsprechend zu stärken“ so Rosemarie Bruckthaler, Leiterin Personal- und Qualitätsmanagement in AMEOS Süd.



Die Preisverleihung fand am 3. Dezember 2019 in Wien statt. Der Preis wurde an Rosa Dannecker, Referentin Personalmarketing und -entwicklung der AMEOS Gruppe, und Katrin Bach aus dem Team Personalentwicklung und -recruiting in AMEOS Ost verliehen.

