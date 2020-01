Pressemitteilung BoxID: 782006 (amedes Holding GmbH)

amedes baut Kompetenz zu seltenen Stoffwechselerkrankungen aus - Kooperation mit ARCHIMEDlife

Die amedes Holding GmbH, ein führender Anbieter interdisziplinärer und medizinisch-diagnostischer Dienstleistungen für Patienten, niedergelassene Ärzte und Kliniken, teilt die Kooperation mit ARCHIMEDlife mit. amedes erwirbt mit sofortiger Wirkung die Mehrheitsbeteiligung an dem österreichischen medizinischen Labor mit Sitz in Wien.



ARCHIMEDlife wurde im Jahr 2012 von Assoz.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. David C. Kasper, ehemaliger Leiter des Österreichischen Neugeborenen-Screening-Programms Medizinische Universität Wien und der Pädiatrischen Labors am Allgemeinen Krankenhaus Wien, gegründet. Das hochinnovative Unternehmen hat sich der Bereitstellung und Entwicklung diagnostischer Dienstleistungen von angeborenen Stoffwechselstörungen bis hin zu onkologischen Erkrankungen verschrieben. Mit High-Tech und ausgeklügelten Blutentnahmemethoden, wie z.B. Trockenblutkarten, arbeitet das interdisziplinäre Team mit internationaler Präsenz an schnellen und präzisen personalisierten Diagnostikstrategien. Mehr als 20.000 Ärzte aus über 75 Ländern haben bereits Dienstleistungen der ARCHIMEDlife in Anspruch genommen.



Mit der Kooperation baut die amedes-Gruppe ihre Kompetenz im Bereich der seltenen Stoffwechselerkrankungen aus und schöpft Synergien mit dem stark wachsenden humangenetischen Segment. „amedes setzt einen starken Fokus auf medizinische Spezialthemen“, so amedes-CEO Wolf Frederic Kupatt. „Dazu gehören auch seltene Stoffwechselerkrankungen, deren Diagnose für die Betroffenen oft langwierig und kräftezehrend ist. Das Team von ARCHIMEDlife stellt mit seiner Expertise in diesem Bereich eine ausgezeichnete Erweiterung unseres bestehenden Diagnostikangebots für behandelnde Ärzte dar. Wir freuen uns deshalb sehr über diese Allianz.“.



„Die Kooperation mit amedes ermöglicht es uns nicht nur, unser Angebot im wichtigen deutschen Markt auszubauen“, erläutert Dr. Kasper. „Mit diesem breiten Spektrum an hochqualitativen Labordienstleistungen in Kombination mit biochemischen, genetischen Labortests sowie Biomarkern haben wir nun gemeinsam die Möglichkeit, das Angebot an Spezialdiagnostik und Gesundheitsprogrammen international stark zu erweitern.“



In den vergangenen Jahren war die amedes-Gruppe zur Erweiterung ihres Kompetenznetzwerks eine Reihe von Partnerschaften unterschiedlichster Größenordnungen eingegangen. Dazu zählen unter anderem Zusammenschlüsse mit dem Kinderwunschzentrum Dortmund um Prof. Dr. Stefan Dieterle und dem Institut für Klinische Genetik und Tumorgenetik Bonn um Dr. Nicolai Kohlschmidt. Die Beteiligung an ARCHIMEDlife ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Internationalisierung der Gruppe.

