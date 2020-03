Pressemitteilung BoxID: 788755 (Amari)

Zum 2500. Gedenktag von Buddha nach Asien reisen

Die Hotels von Amari bieten für Erholungssuchende entspannende Wellness-Offerten mit lokalem Touch

Er hat den Schlüssel zu einem erfüllten Leben gefunden und den Weg der Erleuchtung beschritten: Buddha, alias Siddhartha Gautama, setzte vor mehreren Tausend Jahren den Grundstein für die heutige Weltreligion und feiert in diesem Jahr seinen 2.500. Todestag. Zu Buddhas Lehrsätzen gehört auch der richtige Einklang von Körper, Geist und Seele. Dafür sind spirituelle Touren nach Asien samt Aufenthalt in den gemütlichen Hotels von Amari geradezu prädestiniert. Sie sind nicht nur der Inbegriff asiatischer Gastfreundschaft, sondern überzeugen auch durch ein eigenes Wellnesskonzept. So befinden sich in elf Häusern ausgewählte Wellness-Oasen der Marke Breeze Spa, in denen entspannende Körpertherapien und Massagen folglich der Philosophie „Glück ist das Fundament für Wellness“ angeboten werden. Hier bestimmt der Gast, wie er sich nach der Massage fühlen möchte. Ob verjüngt, entspannt oder belebt – jede Anwendung zeichnet sich durch eine sorgfältig ausgewählte Körpertherapie oder Massagetechnik aus, die durch ätherische Öle, musikalische Begleitung und stimmungsvolle Farbspiele unterstützt wird. Das Erlebnis beginnt mit einem Erfrischungsgetränk und einer belebenden Dusche, nach der Behandlung werden dem Gast Kräutertee und Macarons gereicht. In jedem Spa gibt es eine eigens an den Standort angelehnte Anwendung, die sich aus für die Region typischen Zutaten zusammensetzt.



Amari Vogue Krabi



Eine dieser lokalen Angebote ist die Siam Sabai-Massage im neu gestalteten Amari Vogue Krabi. Dabei spiegelt sich im Begriff Sabai der thailändische Lebensstil der Entspannung und des Glücks wider. Und so ist auch diese meditative Thai-Massage, die im Breeze Spa des Fünf-Sterne-Hauses angeboten wird, von den Traditionen des Landes inspiriert. Ihr Herzstück ist der rhythmische Druck, der bei der Behandlung angewandt wird, um Verspannungen zu lösen. In einem zweiten Schritt unterstützen thailändische Kräuterkompressen die Regeneration, bevor warmes Öl tief in die Muskeln einmassiert wird und damit zur völligen Entspannung führt. Die Siam Sabai-Massage dauert 90 Minuten und kostet rund 80 Euro.



Amari Koh Samui



Die Kraft des Kokosnussöls wird beim Samui Tropical Paradise Package im Amari Koh Samui angewandt. Denn Kokosnuss kann Entzündungen und Reizungen der Haut heilen und ihrer Trockenheit vorbeugen. Bereits das Peeling mit dem Coconut Body Scrub trägt dazu bei, abgestorbene Zellen zu lösen und damit das Hautbild zu verjüngen. Nach dem Peeling erfolgt eine Massage, die thailändische Techniken mit aromatischen Essenzen kombiniert und so zum ultimativen Relaxen beiträgt. Zum krönenden Abschluss erhält der Gast eine erhebende Crystal-Fresh-Gesichtsbehandlung. Das 150-minütige Package ist für rund 88 Euro zu haben.



Amari Galle Sri Lanka



Bei dem Galle Ceylon Retreat Package, das im Spa-Bereich des Amari Galle Sri Lanka angeboten wird, haben Gäste die Möglichkeit, die reiche Geschichte des Landes mit einer Reise durch ein Bouquet lokaler Gewürze zu zelebrieren. So beginnt die exklusive Behandlung mit einem Ganzkörper-Teeblatt-Peeling, ergänzt durch aromatische Zimt- und Vanille-Noten. Dadurch werden die Sinne angeregt, während der Tee-Extrakt zu einer weichen und gesunden Haut beiträgt. Anschließend wendet sich der Therapeut den verspannten Muskeln zu. Mit einer thailändischen Massage und ergänzt mit ayurvedischen Techniken werden diese wieder locker. Am Ende setzt eine Gesichtsanwendung der Behandlung das I-Tüpfelchen auf. Das Package zum Preis von rund 87 Euro verhilft so innerhalb von 150 Minuten zur Rundumentspannung und Schnellverjüngung.



Amari Havodda Maldives



Heiße Jadesteine sind die Hauptzutat der Siamese Jade Stone Massage im Amari Havodda Maldives. Dabei werden, einer alten Technik folgend, die Steine so über den Körper bewegt, dass die Wärme langsam an die Muskeln abgegeben wird. So trägt die Massage zu einer besseren Durchblutung bei, lindert Stress und versetzt die Kunden in einen Zustand tiefster Entspannung. Die Anwendung dauert 90 Minuten und kostet 144 Euro.



Über Breeze Spa



Glück ist ein wichtiges Fundament für Wellness – das ist die Philosophie, die hinter Breeze Spa steckt. Die Spas von Breeze sind ausschließlich in den Hotels und Resorts von Amari zu finden, unter anderem auf den Malediven sowie an sechs Standorten in Thailand. Im Fokus steht beim Besucher eine positive Stimmung zu erzeugen: Farblichttherapie, Temperatur und Düfte werden an die Bedürfnisse des Gasts und die spezifischen Behandlungen angepasst. Die Anwendungsräume zeichnen sich durch ein modernes Dekor aus, um eine entspannte und inspirierende Umgebung zu schaffen. www.breeze-spa.com

