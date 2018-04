Finanzierungsmöglichkeiten von Eigentumswohnungen

Der Traum von der eigenen Wohnung kann nur mit einer gut durchdachten Finanzierung erfüllt werden. Die große Vielfalt an Kreditangeboten und zu berücksichtigenden individuellen Bedingungen, macht hierfür jedoch eine kompetente Beratung notwendig. Die AMADEUS Group, mit knapp 30 Jahren Erfahrung in der Wohnungsbaubranche, unterstützt Käufer und begleitet sie während des gesamten Kaufprozesses. Durch gute Kontakte zu deutschen Bankinstituten und einem hohen Finanzierungsvolumen, werden Sonderkonditionen direkt an Sie weitergereicht. Die Finanzierungsunterstützung ist für Sie dabei kostenfrei.



Eigenkapital bleibt laut AMADEUS Group wichtigste Grundlage

Zwar ermöglichen dauerhaft niedrige Zinsraten eine lukrative Finanzierung ohne großes Eigenkapital, dennoch sollte, unabhängig von der Finanzierungsart, weiterhin ein Eigenkapital von mind. 10 % des Kaufwertes als Grundlage dienen. Auch ist es oftmals empfehlenswert bereits abbezahltes Immobilienvermögen als Zusatzsicherheit mit einzubringen. So kann das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Finanzierungsvolumen verbessert werden.



Schutz vor steigenden Zinsen mit Lebensversicherung oder Volltilgerdarlehen

Viele Banken akzeptieren als Sicherheit für ein günstiges Darlehen eine Lebensversicherung. Die Lebensversicherung kann zur Ablöse des Darlehens vorteilhaft sein, etwa um sich bei Restkrediten vor gestiegenen Zinsen zu schützen, so die AMADEUS Group. Mit der Wahl eines Volltilgerdarlehens können Eigenheimbesitzer neue Kredite für Restschulden vermeiden. Im Gegensatz zum sonst üblichen Annuitätendarlehen mit festen Zinsen und konstanter Monatsrate, sind Käufer hiermit am Ende schuldenfrei. Insbesondere bei einem später geplanten Hauskauf kann dies sinnvoll sein.



AMADEUS Group begleitet Käufer bei allen Schritten

In den meisten Fällen kann nur eine persönliche Beratung die sorgenfreie Finanzierung garantieren und Faktoren wie die Tilgungsrate, Sollzinsbindung und Zinsbindungsfrist optimal an die individuellen Bedingungen anpassen. Dank langjähriger Bankkontakte und der Kooperation mit dem Steuerbüro Heydendahl steht die AMADEUS Group seinen Kunden bei der Wahl des richtigen Kreditgebers und der passenden Planung permanent zur Seite.

