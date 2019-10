Pressemitteilung BoxID: 773660 (Amadeus Marketing GmbH)

DMV GTC am Hockenheimring: AMADEUS Group gibt faszinierende Einblicke in den Rennsport

Die AMADEUS Group GmbH bot ihren Kunden am 19. Oktober 2019 ein spannendes Event auf dem Hockenheimring. Das Immobilienunternehmen aus Limburg lud ihre Kunde in Kooperation mit Car Collection dazu ein, Motorsport hautnah zu erleben.



Exklusive Einblicke in den Motorsport



Im Rahmen der DMV GTC Meisterschaft bot die AMADEUS Group ihren Kunden in Kooperation mit Car Collection exklusive Einblicke in den Motorsport. Auf der berühmten Formel 1-Strecke Deutschlands, dem Hockenheimring, ermöglichte es die AMADEUS Group ihren Kunden, Adrenalin und Fahrspaß hautnah zu erleben. Taxifahrten mit Rennsportprofis machten den Renntag zu einem unvergesslichen Kundenevent inklusive Geschwindigkeitsrausch, Euphorie und Nervenkitzel. Hierfür stellte das Rennteam aus Walluf drei Rennfahrzeuge zur Verfügung. In einem Audi R8 LMS GT4, einem Porsche 991 GT3 Cup Gen. II sowie einem Porsche 997 GT3 Cup wurden die rund 25 Gäste über den 4,574 km langen Kurs chauffiert und erlebten dabei puren Fahrspaß.



Unvergessliches Erlebnis für AMADEUS-Kunden



Die 30-jährige Motorsportserie DMV GTC am Hockenheimring versprüht einen besonderen Geist: sowohl Profis und Ex-Profis als auch junge Nachwuchspiloten fühlen sich hier auf Anhieb wohl. Es gilt, dass Piloten entweder alleine fahren oder sich das Cockpit teilen können. Der Fahrerwechsel erfolgt beim Pflichtboxenstopp. Gerne gesehen sind (Ex-)Profis, die Nachwuchsfahrer unterstützen und ihnen dabei helfen besser zu werden. Auf der Strecke schenken sich die Piloten nichts, gehen dabei aber immer fair miteinander um und sitzen später gemeinsam in der Hospitality. Bei der exklusiven Führung durch das Fahrerlager und hinter die Kulissen durften die Kunden der AMADEUS Group den besonderen Spirit live erleben. Die Herzen vieler Rennsportfans schlugen höher, als sie ganz nah an die Fahrzeuge und Piloten herantreten durften. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen und ein Autogramm zu bekommen, rundete schließlich das einmalige Erlebnis perfekt ab.



AMADEUS engagiert sich für Nachwuchsförderung



Das Herz des AMADEUS-Geschäftsführers und Rennpiloten Dirg Parhofer brennt für den Motorsport. Vor allem das Dunlop 60-Rennen schätzt Parhofer aufgrund der Förderung von jungen Rennsporttalenten. Deshalb setzt er sich dafür ein, diese Leidenschaft zu teilen. Leider konnte Parhofer aus gesundheitlichen Gründen an diesem Wochenende selbst nicht am 60-Minuten-Rennen teilnehmen. Teamkollege Isaac Tutumlu Lopez von Car Collection Motosport hat das Rennen so an zweiter Position alleine bestritten.



Nicht nur im Bereich Motorsport ist die Talentförderung von jungen Leuten essenziell. Die Geschäftsführer Dirg Parhofer und Volker Deifel legen großen Wert auf die sehr gute Ausbildung ihrer Auszubildenden. Für die besondere Leistung in diesem Punkt wurde die AMADEUS Group durch das „Wirtschaftskomitee Deutschland“ mit dem „Goldjupiter“ ausgezeichnet.



Die AMADEUS Group bedankt sich bei allen Beteiligten für ein gelungenes Motorsport-Wochenende und freut sich besonders über die Auszeichnung des Wirtschaftskomitees.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (