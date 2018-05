Vor 30 Jahren öffnete Pop-Star Bruce Springsteen die Mauer für 500.000 Menschen in der DDR

Ein geschichtsträchtiges Popereignis in der früheren DDR feiert in diesen Tagen das 30-jährige Jubiläum. Es hat 1988 für einige Stunden die fast als unüberwindlich geltende DDR-Mauer kampflos 500.000 Menschen das Gefühl der Wiedervereinigung vermittelt. Ein Jahr vor dem Mauerfall stürmten in Berlin die Fans des weltweiten Superstars Bruce Springsteen sein Konzert. Die Sicherheitsbehörden kapitulierten und öffneten alle Tore, weil sie Angst hatten, ihre gesamten Sicherheitsvorkehrungen zu zerstören.



Der amerikanische Journalist Erik Kirschbaum, der seit Jahren in Berlin für eine Nachrichten-Agentur arbeitet, hat in einem legendären Buch mit dem Titel “Rocking The Wall” - Bruce Springsteen” diesen politischen Krimi aufgeschrieben und eines der interessantesten Bücher über ein Popereignis veröffentlicht. Detlef Kessler, Geschäftsführer vom Osnaton Verlag in Berlin, erklärte zum 30-jährigen Jubiläum: “Das Buch aus dem Osnaton Verlag zeigt, dass Musik alle diktatorischen Instrumente der Macht beiseite fegen kann. So wurde auch das Kirschbaum-Buch über ein Popkonzert als Fanal einer untergehenden Diktatur. Es sollte heute in jeder Bibliothek einen Platz finden. Es ist eine historische Rarität, die einen wichtigen Teil der Geschichtsschreibung in Deutschland unvergessen macht.”



Kirschbaum dokumentiert mit Aussagen von über 50 Zeitzeugen dieses historische Springsteen-Konzert. Er macht deutlich, dass das größte Popkonzert, das die DDR je erlebte, eine halbe Million Menschen in eine Art Euphorie versetzte, das sogar noch weit nach der Wiedervereinigung bei den damaligen Besuchern emotionale Spuren hinterließ.



Als am 19. Juli 1988 auf der Bühne des Open Air Geländes Weißensee das Konzert mit einem Gitarrenakkord begann und Bruce Springsteen mit Wut im Bauch feststellen musste, dass die DDR-Jugendorganisation FDJ seinen Auftritt als Solidaritätsveranstaltung für Nicaragua verkaufte, geriet das Publikum sofort in überschäumende Euphorie. Aber das so diszipliniert, dass die Ordnungskräfte gar nicht eingreifen mussten. Denn nach Aussagen vieler war die Sehnsucht der Ostdeutschen nach Rockmusik aus dem Westen so groß, dass sie verhindern wollten, dass die DDR-Ordnungskräfte das Konzert gleich abbrechen. Nach Einschätzung von Buchautor Erik Kirschbaum hat das Springsteen-Konzert 16 Monate vor dem Mauerfall einen entscheidenden Impuls gegeben, dass die Mauer fiel. Und das, obwohl die Rolling Stones für Jahrzehnte auf dem Index der DDR-Unterhaltung standen.



Angeblich wurden 160.000 Karten für diesen Abend verkauft für einen Ticketpreis von nur 19,90 Ost-Mark. Aber über eine Million DDR-Bürger fuhren nach Berlin, um unter allen Umständen dabei zu sein. So kam es zu dem geschichtlichen Konzert, das in dem Buch sehr plastisch und überzeugend dargestellt wird. Das Buch „Rocking the Wall – Bruce Springsteen“ mit 176 Seiten inklusiv vieler Farbbilder ist eigentlich ein spannender Spielfilm, eine Geschichtsstunde mit Realitätsanspruch.

