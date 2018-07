Australiens legendärer Schlagzeuger John Trotter bei AMA in Berlin zu Besuch - seine Notenbücher mit CD-Demonstrationen sind in Europa bereits Bestseller

Besuch aus dem fernen Australien bekam der Berliner Verlag AMA von dem legendären Schlagzeuger der Manfred Mann’s Earth Band, John Trotter. Er flog um die halbe Welt, um sich in der deutschen Hauptstadt mit den Vermarktern des AMA Musikverlages zu treffen und sich für den Erfolg seiner veröffentlichten Notenbücher zu bedanken, die eine Kombination aus Notenseiten und CDs mit wertvollen Demonstrationen sind. Die Veröffentlichungen von Trotter bei AMA wie „The Junior Drummer’s Bible“, „The Working Drummer“ und „Beats & Pieces“ haben bereits im deutschen Handel Furore gemacht. Das Lob ist groß für die Kombination aus Print und CD. Besonders die junge Generation von angehenden Schlagzeugern ist motiviert, das Instrument noch perfekter beherrschen zu können. Das Buch mit Noten und CD „The Working Drummer“ überschritt bereits die 20.000 Stück-Marke.



AMA Geschäftsführer Detlef Kessler erklärte in Berlin: „Wir sind überwältigt von dem Fleiß und der pädagogischen Qualität, die John Trotter für seine Bücher mobilisiert hat. Mittlerweile horten die Nachwuchs-Schlagzeuger diese drei Neuerscheinungen als wahre Bibeln, um sich auf dem nationalen und internationalen Musikmarkt behaupten zu können.“



Trotter sieht diese positiven Kritiken in Europa als Ansporn, noch weitere Lehrbücher bei AMA zu veröffentlichen und die neuesten technischen Möglichkeiten des Schlagzeugspiels aktuell mit einzubeziehen. Kessler: „Dieses Engagement von John Trotter ist einmalig. Wir sind sehr glücklich und fühlen uns geehrt, dass er gerade uns als Verlag ausgesucht hat, um seine Bücher nach den großen Erfolgen in Australien und anderen internationalen Musikmärkten jetzt auch in Deutschland durch diese völlig neuen Ansätze für das Schlagzeugspielen zum Erfolg zu führen.“





