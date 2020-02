Pressemitteilung BoxID: 788332 (Althoff Beratungs- und Betreuungsgesellschaft mbH)

Neue Führungsstruktur bei Althoff Hotels

Frank Marrenbach wird Geschäftsführender Gesellschafter der Althoff Hotels / Mehrheitsgesellschafter Thomas H. Althoff wechselt in die Funktion des Chairman of the Board

Frank Marrenbach wird zum 1. Mai 2020 zum Geschäftsführenden Gesellschafter der Althoff Hotels berufen. Gründer und Inhaber der Unternehmensgruppe, Thomas H. Althoff, bleibt Mehrheitsgesellschafter. Er übernimmt zeitgleich die Position des Chairman of the Board und ist verstärkt für die Bereiche Strategie und Development zuständig.



Frank Marrenbach war der Oetker Collection zuletzt als General Manager des Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden für rund 20 Jahre verbunden. Seit 2008 verantwortete er als CEO zusätzlich die gesamte Gruppe. Bei den Althoff Hotels übernimmt der 53-Jährige Geschäftsführende Gesellschafter die operative Leitung der Althoff Hotels. Dazu gehören die Marken Althoff Collection, AMERON Hotels und URBAN LOFT.



Thomas H. Althoff erklärt: „Unser Unternehmen befindet sich in einem kontinuierlichen Wachstumsprozess. Deshalb haben wir uns für eine Umstrukturierung der Geschäftsführung entschieden. Frank Marrenbach ist einer der renommiertesten Hoteliers Europas und wir sind stolz, unsere Pläne mit ihm gemeinsam weiter vorantreiben zu können.“



Frank Marrenbach erläutert: „Nach über 20 Jahren Erfahrung in familiengeführten Unternehmen, ist es für mich die logische Konsequenz, nun selbst den Schritt ins Unternehmertum zu wagen. Seit langer Zeit überzeugen mich die Werte der Gruppe und die Qualität der Produkte. Es ist eine großartige Aufgabe, die Althoff Hotels gemeinsam mit Thomas H. Althoff und dem gesamten Team weiter zu stärken und in eine erfolgreiche Zukunft zu begleiten. Insbesondere freue ich mich auf die Begegnungen mit den vielen exzellenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (