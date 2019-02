alstria verstärkt die Reallokation und Fokussierung des Portfolios

21.02.19

Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) gibt den Verkauf von einer Wohn- und zwei Büroimmobilien sowie den Erwerb von drei neuen Bürogebäuden in Berlin und Stuttgart bekannt.



alstria hat in drei unabhängigen Transaktionen die folgenden Immobilien verkauft: Opernplatz 2 in Essen, Ingersheimer Straße 20 in Stuttgart und Brödermannsweg 5-9 in Hamburg (Wohnimmobilie, Teil des Bürogebäudes in der Borsteler Chaussee 111-113). Die drei Objekte haben eine Gesamtfläche von rund 38.200 Quadratmetern, erzielten kombinierte jährliche Mieteinnahmen von EUR 4,8 Mio. (EUR 10,40 pro Quadratmeter) und sind vollständig vermietet. Sie wurden für einen Gesamtpreis von EUR 85,8 Mio. (EUR 2.248 pro Quadratmeter) verkauft, was einer Prämie von 21% auf den gutachterlich festgestellten Wert zum 31. Dezember 2018 entspricht. Die beiden Büroimmobilien wurden an Eigennutzer verkauft. Parallel dazu erwarb alstria in unabhängigen Transaktionen drei Bürogebäude in Berlin (Wilmersdorf und Tiergarten) und Stuttgart (Handwerkstr. 4) mit einer Gesamtnutzfläche von 20.300 Quadratmetern zum Gesamtkaufpreis von EUR 62,2 Mio. (EUR 3.064 pro Quadratmeter). Die akquirierten Immobilien weisen eine Leerstandsquote von 18% auf und erzielen derzeit jährliche Mieterträge in Höhe von EUR 1,7 Mio. (EUR 7,20 pro Quadratmeter).



"Wir werden den starken Investmentmarkt in Deutschland weiterhin nutzen, um unser Portfolio zu straffen, die Gesamtqualität zu verbessern und bei anhaltend guten Marktbedingungen das Tempo der Reallokation zu beschleunigen", sagt Olivier Elamine, Vorstandsvorsitzender der alstria office REIT-AG.



Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.



Weitere Informationen:

www.alstria.com

www.beehive.work

