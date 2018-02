Thomas Luber leitet alstrias Berliner Büro

Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) eröffnet ein Büro in Berlin, welches von Thomas Luber geleitet wird.



Thomas Luber (45) hat seine Position zum 01.01.2018 angetreten und zeichnet mit seinem Team für den Bestand der alstria im Großraum Berlin mit einer Mietfläche von rund 83.400 m² verantwortlich. In den vergangenen drei Jahren war Thomas Luber bei JLL Retail Asset Management (ehemalig Acrest GmbH) als Associate Director und Teamleader Asset Management tätig und betreute mehrere internationale Kunden über ihren Investmentzyklus in Deutschland. Zuvor war Thomas Luber bei der Archon Group Deutschland GmbH sowie der Real I.S. AG tätig.



Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Das Portfolio umfasst 116 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und einem Gesamtportfoliowert von EUR 3,4 Mrd.

