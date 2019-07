Pressemitteilung BoxID: 760172 (ALPHA Immobilien Consulting GmbH)

Alpha IC veröffentlicht zweiten Nachhaltigkeitsbericht

Wegbereiter für ein neues Werteverständnis - Nachhaltigkeit im Fokus

Im Nachhaltigkeitsbericht für die Geschäftsjahre 2016-2018 berichtet Alpha IC in Anlehnung an den Berichtsstandard der Global Reporting Initiative (GRI). Die Leser erfahren alles über das nachhaltige Engagement der Alpha IC, die gesetzten Ziele und die wesentlichen Themen. Das Beratungsunternehmen gibt Antworten da-rauf, wie Nachhaltigkeit im Unternehmen umgesetzt und gelebt wird. Den ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2015 hat Alpha IC vor drei Jahren veröffentlicht.



Obwohl wir als mittelständisches Unternehmen nicht von der gesetzlichen EU-Berichtspflicht betroffen sind, setzen wir mit unserem Nachhaltigkeitsbericht ein klares Zeichen und gehen als Wegbereiter mit einer umfassenden Nachhaltigkeitsarbeit und die transparente Dokumentation unserer Nachhaltigkeitsleistung voran.



„Wir machen die Welt mit unserer Arbeit ein bisschen besser – dies ist unser Anspruch und diesen möchten wir auch vor unseren Kindern vertreten können. Es ist traurig genug, dass die Jugend bereit ist, von der Schule fern zu bleiben, um Aufmerksamkeit für den Klimawandel zu bekommen. Mit unserer Tätigkeit und den Möglichkeiten im Immobiliensektor sehen wir uns in der Verantwortung für die Umwelt, die Gesellschaft sowie für unsere Mitarbeiter.“, so die Geschäftsführung der Alpha IC.



Weitere Informationen zu aktuellen Nachhaltigkeitsaktionen sind zudem auf der Webseite der Alpha IC www.alpha-ic.com in der Kategorie „Insights“ im Journal ersichtlich.

