WM-Fieber im Allwetterzoo Münster - Tiger Fedors dritter Orakel-Tipp zur Fußball WM

Fedor, der sibirische Tigerkater aus dem Allwetter­zoo Münster und offizielles Allwetterzoo-WM-Orakel, hat am Dienstagnachmittag (26.6.) seinen dritten Tipp abgegeben: Südkorea wird am Mittwoch, 26. Juni gegen die Deutsche Mannschaft gewinnen!



„Zielstrebig ist Fedor auf den Karton mit der Südkorea-Flagge zugelaufen und hat das Fleischstück herausgeholt. Das heißt also, dass Südkorea die Deutsche Mannschaft im morgigen Spiel schlagen wird“, analysiert Zookurator Dr. Dirk Wewers. Bei seinen ersten beiden Tipps hatte Fedor mit seinem Riecher immer knapp danebengelegen: So sagte er beim Spiel Deutschland gegen Mexiko einen klaren Sieg für Deutschland voraus und beim Spiel gegen die Schweden tendierte er zunächst wieder für einen deutschen Sieg, entschied sich nach längerem Prüfen der Kartons dann aber doch für ein Unentschieden, womit er bis zur 94. Minute ja auch richtig lag. „Wir sind sehr gespannt, ob Fedor bei seinem heutigen Tipp den richtigen Riecher hatte. Glauben möchte ich es allerdings nicht“, so Wewers. „Eigentlich bin ich sogar froh, dass Fedor auf Südkorea getippt hat, das bedeutet dann vielleicht, dass Deutschland doch gewinnt, wenn Fedor seiner Linie den Anders-Herum-Orakeln treu bleibt“, schmunzelt Wewers. Morgen wissen wir, ob Fedor dieses Mal richtig lag oder letztendlich doch die Deutsche Mannschaft als Sieger vom Platz geht.



Qual der Wahl…



Auch dieses Mal hatte er wieder die Qual der Wahl, denn in seiner Außenanlage wurden wieder drei gleiche Kartons mit identischen Fleischinhalt gestellt. Ein Karton mit der Flagge Südkoreas, einer mit der Deutschlandflagge und der dritte Karton für Unentschieden.



WM-Orakel und Artenschutzbotschafter



Fedor dient gleichzeitig als Symbolträger seiner Art. Sibirische Tiger gehören zu den am stärksten bedrohten Großkatzen der Welt, der Bestand beläuft sich heute nur noch auf weniger als 500 Tiere, die im WM Gastgeberland Russland und in angrenzenden Gebieten Nordkoreas und Chinas leben.



Wir sind gespannt, ob Fedor beim dritten Versuch richtig getippt hat oder seinem Anders-Herum-Orakeln treu bleibt. Auf jeden Fall drücken wir der Deutschen Mannschaft die Daumen und hoffen, dass sie am Mittwoch gewinnen wird!



