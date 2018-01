„Schön, dass Sie alle da sind“, begrüßt Zoodirektor Dr. Thomas Wilms die Chefärzte der Geburtshilfe der vier münsterschen Krankehäuser: Dr. Rüdiger Langenberg, Clemenshospital; Dr. Joachim Zucker-Reimann, Herz-Jesu-Krankenhaus; Dr. med. Nikolaos Trifyllis, St. Franziskus-Hospital sowie Privat-Doz Dr. med. Ralf Schmitz, Universitätsklinikum Münster. Gemeinsam mit dem Zoodirektor stellen sie die Kooperation „Schön, dass du da bist!“ vor. Hierbei handelt es sich um eine Neugeborenen-Aktion zwischen Zoo und münsterschen Krankhäusern Clemenshospital, Herz-Jesu-Krankenhaus, St. Franziskus-Hospital und Universitätsklinikum Münster und startet am 1. Februar 2018.



„Jedes Kind erhält zur Geburt einen Schnuppergutschein für sechs Monate kostenfreien Eintritt in den Allwetterzoo Münster“, erklärt Dr. Wilms. „Dieser ist eigentlich nicht direkt für das Kind gedacht, sondern für einen Elternteil, da Kinder bis zu ihrem dritten Lebensjahr keinen Eintritt zahlen. Es ist quasi ein Geschenk an die Familie“, so Wilms.



Der Gutschein wird von Seiten des Zoos angefertigt und von den teilnehmenden Krankenhäusern an die Eltern der Neugeborenen verteilt. Er kann nach Vorlage des Mutterpasses bzw. der Geburtsurkunde an der Zookasse bis sechs Monate nach der Geburt eingelöst werden und hat ab Einlösedatum eine Gültigkeit von sechs Monaten.



Auf den beiden angefügten Fotos sehen Sie die Guereza-Familie im Zoo und v. l.





Thomas Wilms, Zoodirektor Allwetterzoo Münster

Joachim Zucker-Reimann, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Herz-Jesu-Krankenhaus

med. Nikolaos Trifyllis, Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe St. Franziskus-Hospital

Rüdiger Langenberg, Chefarzt der Frauenklinik Clemenshospital Münster

Herr Priv.-Doz. Dr. med. Ralf Schmitz, Leiter der UKM Geburtshilfe Universitätsklinikum Münster



