alltours Reisecenter vier Mal in Folge Branchenbester

Auszeichnung zum familienfreundlichen Unternehmen

Die alltours Reisecenter sind 2019 erneut Branchengewinner der familienfreundlichen Unternehmen. Das ist das Ergebnis der Befragung einer repräsentativen Gruppe von Kunden mit Kindern, die die Beratungsgesellschaft Service Value in Kooperation mit der Goethe Universität Frankfurt und der Zeitung „DIE WELT“ durchgeführt hat.



Untersucht wurde die Familienfreundlichkeit von 530 Unternehmen aus 65 Branchen. In der Kategorie „Reisebüros“ sind die alltours Reisecenter mit 75,1 Punkten Branchensieger. Demnach ist das Produkt- und Dienstleistungsangebot der alltours Reisecenter auf Familien und Kinder ausgerichtet. Zudem werden in den Reisebüros Zusatzleistungen wie Spielangebote und Aufenthaltsmöglichkeiten für Kinder angeboten. Auch die Mitarbeiter sind familien- und kinderfreundlich. Außerdem stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis.



Die alltours Reisecenter haben neben den Produkten von alltours flugreisen auch Cluburlaube, Ferienhäuser, Kreuzfahrten oder Badeurlaube aller großen Reiseveranstalter im Angebot. Damit bieten sie ihren Kunden eine breite Palette an Familienurlauben zu jeder Jahreszeit.

