Service Champion 2019 ausgezeichnet

alltours Reisecenter zum achten Mal Branchensieger

Wenn es um die Servicequalität geht, bleiben die alltours Reisecenter im Branchenvergleich die Nummer eins: Zum achten Mal in Folge holen sie sich den Titel Service Champion. Das zeigt eine Kundenumfrage der Analysegesellschaft Service Value in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt und der Zeitung „DIE WELT“.



Im Branchenvergleich sind die alltours Reisecenter mit einem Servicewert von 71 Prozent Branchensieger 2019 in der Kategorie Reisebüros. Insgesamt wurden 1,7 Millionen Kundenurteile eingeholt. Das Ranking umfasst in diesem Jahr mehr als 3530 Unternehmen aus 353 Branchen. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden den Service und die Kompetenz unserer Mitarbeiter so positiv und hoch einschätzen. Damit zeigt sich der Erfolg unserer permanenten Schulung und Weiterentwicklung. Das beweist, dass der stationäre Reisevertrieb bei entsprechendem Einsatz gute Chancen hat, auch zukünftig eine starke Position im Wettbewerb einzunehmen“, so Nils Jenssen, Geschäftsführer der alltours Reisecenter.

