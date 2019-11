Pressemitteilung BoxID: 776214 (alltours flugreisen GmbH)

Reiseveranstalter der alltours Gruppe steigern Gewinn um 15 Prozent - Im kommenden Geschäftsjahr erstmals über zwei Millionen Gäste erwartet

Trotz schwierigem Marktumfeld erreichten die Reiseveranstalter der alltours Gruppe im zurückliegenden Geschäftsjahr (Nov. 2018 bis Okt. 2019) Buchungszahlen auf Vorjahresniveau. Darüber hinaus konnte der Gewinn (EBT) um 15 Prozent gesteigert werden. Das Geschäftsjahr war durch Flugengpässe infolge des Germania-Konkurses und des Ausfalls der Boeing 737 Max besonders belastet. „Angesichts der großen Herausforderungen im Flugbereich sind wir mit dem erreichten Ergebnis sehr zufrieden“, erklärt alltours Inhaber Willi Verhuven. Für das neue Geschäftsjahr plant er mit einem Gästeplus von über 20 Prozent. Die Reiseveranstalter alltours und byebye werden dann erstmals mehr als zwei Millionen Gäste jährlich in den Urlaub schicken. Die Preise für Urlaubsreisen bleiben für den Sommer 2020 im Durchschnitt stabil. Die zur Diskussion stehende Erhöhung der Luftverkehrssteuer ist hierbei nicht berücksichtigt.



Neues Geschäftsjahr sehr gut gestartet



Die Buchungen für die aktuelle Wintersaison sind in allen alltours Zielgebieten sehr gut angelaufen. Auf der Mittelstrecke verzeichnen Ägypten mit 50 Prozent und die Türkei (nach hohem Vorjahresplus) mit rund 20 Prozent überproportionale Zuwachsraten. Auch die Fernreisen entwickeln sich insgesamt überproportional und tragen mit 30 Prozent spürbar zum Wachstum bei. Vor allem Thailand, Indonesien und die Malediven wachsen erfreulich mit über 50 Prozent. Der Reiseveranstalter geht daher davon aus, den Winter mit einem Gästeplus von rund 18 Prozent abschließen zu können.



Die Buchungszahlen für den Sommer liegen in allen Zielgebieten zweistellig über dem Vorjahr; auch die Tageseingänge verzeichnen zurzeit hohe zweistellige Zuwachsraten. Das trifft sowohl für die klassische Pauschalreise auf der Mittelstrecke als auch für die Fernreise und die Individualanreise zu.



Wachstum mit größtem Hotelangebot



Mit dem Erscheinen der Sommerkataloge Ende September hatte alltours sein Produktangebot um 30 Prozent auf über 20.000 Hotels ausgebaut. Nach dem Konkurs von Thomas Cook hat alltours für den Winter und den Sommer die Kontingente in den mit Thomas Cook überschnittenen Hotels erheblich erhöht. Von den Thomas Cook-Exklusivhotels hat alltours über 90 Prozent in sein Programm aufgenommen - einige davon sogar als neue alltours Exklusivprodukte für den Sommer 2020.



Exklusivangebot ausgebaut



alltours ist mit seinen exklusiv angebotenen Hotels in allen Zielgebieten gut aufgestellt und hat das Angebot für den Sommer nochmals weiter ausgebaut. In vielen Feriengebieten verbringen bereits mehr als die Hälfte der alltours Gäste ihren Urlaub in einem der exklusiv angebotenen Hotels. Zum Exklusivangebot zählen zudem die alltourseigenen Hotelmarken alltoura, sunline, Family & Friends und Luxmar sowie die unternehmenseigene allsun Hotelkette mit inzwischen 35 Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland, wovon das Hotel Malia Beach auf Kreta noch nicht von allsun betrieben wird.



Ein weiterer Grund für den Geschäftserfolg ist der Bekanntheitsgrad von 92 Prozent der Marke alltours. Die Marke alltours steht für Qualitätsurlaub zu besonders günstigen Preisen. Dies trifft für den deutschen, aber auch die weiteren Quellmärkte zu.



Im neuen Geschäftsjahr verzeichnen alle Quellmärkte von alltours Zuwachsraten. Deutschland ist mit einem Anteil von rund 90 Prozent der mit Abstand größte und wichtigste Quellmarkt im Veranstaltergeschäft der alltours Gruppe, gefolgt von den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Im abgelaufenen Geschäftsjahr lagen die Buchungszahlen aller Quellmärkte durchschnittlich auf Vorjahresniveau.



alltours Gruppe steigert ebenfalls Gewinn



Wie die Veranstalter alltours und byebye wird auch die alltours Gruppe im abgelaufenen Geschäftsjahr (Nov. 2018 bis Okt. 2019) den Gewinn steigern. Zum wirtschaftlichen Erfolg tragen alle Unternehmen der Gruppe bei. Zu dieser gehören neben den beiden Veranstaltern alltours und byebye die allsun Hotelkette, die alltours Reisecenter GmbH mit 200 Reisebüros und die spanische Zielgebietsagentur Viajes allsun.

