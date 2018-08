Kurzentschlossene bescheren alltours deutlichen Buchungszuwachs

Warum in den Süden reisen, liegt der Sommer doch so nah? Von wegen! Sah es zu Beginn der Sommerferien beim Reiseveranstalter alltours noch so aus, als ob sich Kurzentschlossene durch die Rekordtemperaturen von einer Flugreise in den Süden abhalten ließen, so hat sich der Trend umgekehrt: alltours verzeichnet bei den Last-Minute-Buchungen von Flugpauschalreisen inzwischen einen deutlichen Zuwachs. „Wir liegen rund 10 Prozent über dem Vorjahreszeitraum“, so Markus Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der alltours flugreisen gmbh.



Die Hitze in Deutschland hat dem Pauschalreisegeschäft der Branche in den letzten Wochen durchaus zugesetzt. So meldete einer der größten Reiseveranstalter Ende Juli noch verhaltende Buchungen beim Last-Minute-Geschäft. Doch bei alltours tragen vor allem Kurzentschlossene zum Erfolg bei, die es besonders nach Mallorca und Griechenland zieht. Aus gutem Grund: Die südlichen Länder sind wesentlich besser auf hohe Temperaturen eingestellt. Klimatisierte Hotels, Zimmer und Restaurants verheißen einen entspannten Aufenthalt, Pool und Meer erfrischende Abkühlung, und an der Bar lockt ein kühler Drink.



Große Wärme lässt sich im Urlaub eben besser ertragen – sagt die Wissenschaft: Im Urlaub passen wir uns den Temperaturen an, gehen das Leben gelassener und langsamer an. Schwimmen, chillen oder lesen stehen auf dem Programm. Diese Tätigkeiten sind für den Körper vergleichsweise angenehm und die Hitze fühlt sich dann nicht so belastend an, wie der stellvertretende Direktor vom Institut für Physiologie der Berliner Charité, Prof. Dr. Hanns-Christian Gunga, gegenüber dem Online-Wetter-Portal wetter.de erklärte.



Gelegenheiten, sich von der Hitze zu erholen, bieten sich für Kurzentschlossene immer noch. Wer bei Reiseziel und Hotel flexibel ist, findet bei alltours attraktive und noch einmal reduzierte Last-Minute-Schnäppchen.

alltours flugreisen GmbH

alltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7 Millionen Gästen in 2016/2017 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelkette allsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.

