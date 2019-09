Pressemitteilung BoxID: 765954 (alltours flugreisen GmbH)

Curaçao: Das blaue Herz der Karibik

Ab November wöchentlicher Condor Nonstop-Flug ab Frankfurt/Main

Die Karibikinsel Curaçao ist ein Traumziel mit Palmenstränden und jeder Menge Kultur. Das Ganzjahresziel bietet über 35 Strände, 65 Tauch- sowie Schnorchelspots und mit Willemstad ein UNESCO-Weltkulturerbe. Curacao ist ein kultureller Schmelztiegel, in dem mehr als 50 Nationalitäten zusammenleben. Ab November geht es wieder nonstop mit Condor von Frankfurt/Main nach Curaçao.



Paradies für Wassersportler



Das angenehme Meerwasser und der Passatwind machen Curaçao zu einem idealen Ort für alle erdenklichen Wassersportarten. So kann man hier unter anderem gut wakeboarden, Wasserski fahren, segeln, Kajak, Kanu oder Jetski fahren, wind- und kitesurfen. Die Unterwasserwelt der Insel ist einzigartig; so warten über 65 ausgewiesene Tauch- und Schnorchelspots darauf, entdeckt zu werden. Durch das klare Wasser ist die Sicht ausgezeichnet, und neben lebendigen Riffen sind sogar einige Schiffswracks zu sehen.



Willemstads kunterbunte Kolonialarchitektur



Die lebhafte Hauptstadt Willemstad gehört in weiten Teilen zum Weltkulturerbe der UNESCO. In den Stadtteilen stehen mehr als 750 denkmalgeschützte Gebäude mit ihren typischen holländischen Glockengiebeln. Sehenswert ist auch die berühmte schwimmende Königin-Emma-Brücke, die die Stadtteile Punda und Otrobanda miteinander verbindet; die Pontonbrücke hat eine weltweit einzigartige Konstruktion und kann bei Bedarf zur Seite geschwenkt werden.



Pietermaai ist ein besonders bei jungen Kreativen beliebter, aufstrebender Stadtteil Willemstads. Immer mehr Geschäfte, Bars, Restaurants und Galerien lassen sich in der Gegend nieder, und am Wochenende feiern Touristen und Einheimische hier.



Flugverbindung mit Condor



Mit einem wöchentlichen Condor-Nonstop-Flug von Frankfurt/Main ist Curaçao für deutsche Urlauber bequem zu erreichen.



Das sind einige Hotelempfehlungen von alltours auf Curaçao; noch mehr gibt es unter www.alltours.de.



LionsDive Beach Resort (4*), Mambo Beach

In diesem sportlich-legeren Feriendomizil können Sie Ihren Urlaub ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Entdecken Sie bei einem Tauchgang die bunte Unterwasserwelt der Karibik oder erkunden Sie das nahe liegende Willemstad.



Hotel Avila Beach (4,5*), Willemstad

Hier erwartet Sie der wunderschöne karibische Strand. Das im Kolonialstil erbaute Hotel verbindet zeitlose Eleganz und pure Entspannung in beeindruckender Atmosphäre.



Scuba Lodge Boutique (3*), Willemstad

Das Hotel besticht durch seine traumhafte Lage direkt am kristallklaren Wasser. Lassen Sie sich von diesem einzigartigen Hotel verzaubern, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.



Sunscape Curaçao Resort (4*), Willemstad

Machen Sie Urlaub in dem beliebten Ferienresort, das direkt am langen Sandstrand liegt. Spielen Sie im hoteleigenen Casino, nutzen das umfangreiche Fitnessprogramm oder entspannen im großzügigen Wellnessbereich.

