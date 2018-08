allnatura ist Kundenliebling 2018

Der ökologische Online-Fachhändler allnatura aus Heubach (Baden-Württemberg) kann sich über die herausragende Auszeichnung "Kundenliebling 2018" freuen. Faktenkontor hat im Auftrag von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS MONEY zehntausende Online-Nachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Adressen nach Aussagen zu über 3.000 Marken aus 146 Branchen bzw. Produktkategorien untersucht. Bewertet wurden Aussagen zu den Kategorien bzw. Eventtypen Preis, Service, Qualität und Ansehen.



In die Studie floss die Häufigkeit der Nennungen, wie auch deren Tonalität zwischen dem 1. Juni 2017 und dem 31. Mai 2018 ein. Die Berechnung des Punktwertes erfolgt je Eventtyp sowie im Gesamtranking branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der jeweilige Branchensieger erhält 100 Punkte und setzt damit die Benchmark für alle anderen untersuchten Marken der Branche.



Um die Kundenlieblinge in Deutschland zu ermitteln, wurde eine zweistufige Markenmessungs-Erhebung durchgeführt. Bewertet wurden rund 53 Millionen Kundenstimmen. Die Marke allnatura ist hierbei "Kundenliebling 2018" geworden und gehört damit zu einer der beliebtesten Marken Deutschlands! Besonders positiv bewertete Marken erhielten "Gold", "Silber" oder "Bronze" - je nach Abstand zu den Wettbewerbern und zum jeweiligen Branchendurchschnitt. allnatura hat in der Branche "Matratzenhändler" das Prädikat "Silber" bekommen. Die Auszeichnung zeigt, wie allnatura als Marke im Wettbewerbsvergleich von Kunden wahrgenommen wird. Die Zeitschrift FOCUS MONEY hat in der Ausgabe Nr. 31/18 jegliche Informationen zur Umfrage inklusive Ergebnisse veröffentlicht.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren