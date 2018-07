allnatura ist Hauptsponsor der Jugendabteilung des TSV Heubach

Der konsequent ökologische Fachhändler allnatura ist Hauptsponsor der Junioren des TSV Heubach in Baden-Württemberg. Der TSV ist mit über 1.000 Mitgliedern der größte Verein in der Stadt Heubach. Von den Mitgliedern sind über die Hälfte Kinder und Jugendliche.



Das gemeinsame Ziel dieser engen Zusammenarbeit ist die Unterstützung und Förderung vom Jugendbereich des TSV Heubach. Als starker Partner des TSV Heubach kann das nachhaltige und soziale Unternehmen allnatura den Verein, der unmittelbar in der Nachbarschaft liegt, bei der Arbeit mit dem Nachwuchs durch finanzielle Mittel unterstützen. So beteiligte sich allnatura mit 1.000 € für neue Trainingsanzüge und Trikots, damit die Junioren frisch ausgestattet in die nächste Runde starten können.



„Wir freuen uns sehr, als Hauptsponsor die Jugendabteilung des TSV Heubach umfangreich unterstützen zu können. Gemeinsam werden wir diese Partnerschaft mit Leben füllen. Der TSV und wir von allnatura sind äußerst ambitioniert und werden gemeinsam noch viele weitere Projekte starten. Es lohnt sich wirklich immer Tür an Tür zusammenzuarbeiten und die Freundschaft zu pflegen“, so Felix Olle - Geschäftsführer von allnatura.

