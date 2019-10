Pressemitteilung BoxID: 769855 (Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH)

Erstes Closing des Allianz European Infrastructure Fund

.

- Der von Allianz Capital Partners verwaltete Fonds erreicht erstes Closing bei über EUR 600 Mio.

- Das Zielvolumen wurde von EUR 500 Mio. auf EUR 750 Mio. angehoben



Allianz Global Investors (AllianzGI) hat heute das erste Closing des Allianz European Infrastructure Fund S.A. – RAIF (AEIF)* bekanntgegeben. Der von Allianz Capital Partners verwaltete Fonds wurde von institutionellen Anlegern in ganz Europa mit über EUR 600 Mio. gezeichnet.



Der Fonds war im März 2019 aufgelegt worden, um die steigende Nachfrage institutioneller Kunden nach Kapitalanlagen in Infrastruktur bedienen zu können. Mit dem AEIF können institutionelle Anleger jetzt zum ersten Mal gemeinsam mit den Allianz Gesellschaften in europäische Infrastrukturprojekte investieren.



Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Zielvolumen des Fonds von ursprünglich EUR 500 Mio. auf EUR 750 Mio. erhöht. Das zweite und finale Closing wird für das 4.Quartal 2019 erwartet. Der Fonds wird Eigenkapital überwiegend in Energie-, Transport-, und Kommunikationsinfrastruktur, die wesentliche Dienste für die Öffentlichkeit erbringt, investieren.



„Wir freuen uns, eine Gruppe von hochkarätigen Investoren gewonnen zu haben, die mit der Allianz das Interesse an langfristigen und nachhaltigen Investitionen in Infrastruktur teilen. Dies gibt uns die Möglichkeit, dem Markt noch umfassendere Finanzierungslösungen anzubieten, von denen alle Beteiligten profitieren werden.", sagt Dr. Christian Fingerle, Chief Investment Officer bei Allianz Capital Partners.



Allianz Capital Partners (ACP) ist ein bedeutender, internationaler Kapitalanleger in Infrastruktur mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 11 Mrd. EUR, das seit über einem Jahrzehnt im Auftrag der Allianz Gesellschaften investiert wurde. Insgesamt verwaltet die ACP mehr als 30 Mrd. EUR an alternativen Eigenkapitalanlagen in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur und Erneuerbare Energien. ACP und AllianzGI verwalten zusammen mehr als 70 Mrd. EUR an alternativen Anlagen.



