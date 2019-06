Pressemitteilung BoxID: 757861 (Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e.V)

Produzentenallianz begrüßt zusätzliche 15 Mio. Euro ab 2020 für das "Zukunftsprogramm Kino" zur Stärkung und Erhaltung des Kulturorts Kino

„Für den Film- und Kulturstandort Deutschland ist das Zukunftsprogramm Kino ein wichtiges Signal. Das Kino hat als Kulturort und Begegnungsstätte eine zentrale gesellschaftliche Bedeutung. Allerdings sind erforderliche Modernisierungen und technische Innovationen mit Investitionen verknüpft, die aus eigener Kraft – gerade im ländlichen Bereich – oft nicht zu stemmen sind. Daher ist es wichtig, die Kinos in Deutschland finanziell zu unterstützen, um zu gewährleisten, dass die große Leinwand auch jenseits von Ballungsräumen als Kulturstätte erhalten bleibt. Aus diesem Grund begrüßt die Produzentenallianz die Haushaltsplanung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ausdrücklich,“ so Uli Aselmann, Vorsitzender der Sektion Kino in der Produzentenallianz.



Wie die Bundesregierung am Mittwoch mitteilte, sieht der Regierungsentwurf für den Haushalt 2020 einen Kulturetat von 1,82 Milliarden Euro vor. Eine Steigerung um 58 Millionen Euro. Darin enthalten sind zusätzliche 15 Millionen Euro für ein von den Ländern kofinanzierendes „Zukunftsprogramm Kino“. Ziel des Programms ist die Stärkung und Erhaltung des Kulturorts Kino, damit anspruchsvolle Kinofilme weiterhin auch in der Fläche zu sehen sind.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (