Produzentenallianz begrüßt wichtige Weichenstellung bei der Mitteldeutschen Medienförderung

21.12.18

Die Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen (Produzentenallianz) begrüßt die Entscheidung der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) vom 12. Dezember 2018, in der eine Erweiterung der regulären Serienförderung in Ergänzung zu den bereits bestehenden Förderrichtlinien beschlossen wurde.



"Dies sei ein wichtiger Schritt der MDM", so der Vorsitzende der Produzentenallianz Alexander Thies, "der dem Genre "Qualitätsserie" oder "High-End-Serie", also einer aufwändig produzierten Serie auf Kino-Niveau - dem am stärksten wachsenden Produktionsbereich der Filmbranche - gerecht wird. Der internationale Markt und die große Konkurrenz um diese Produktionen erfordern noch mehr Engagement der Förderinstitutionen, damit der Filmstandort Deutschland mithalten kann. Dass der wichtige Förderer für Mitteldeutschland, der MDM, dieses vielversprechende Signal gibt, ist für uns auch ein weiteres Zeichen für eine wachsende Bereitschaft der Länderförderungen, den Spielraum in diesem Bereich zu erweitern."



Erhöhungen im Bereich der wichtigen Stoffentwicklung für Serien, der Projektentwicklung sowie die Anhebung der Produktionsförderung von High-End-Serien (Live-Action, Animation oder Hochglanzdokumentation) auf bis zu 500.000 Euro begrüßt die Produzentenallianz sehr. "Damit wird man den komplexen Produktionsprozessen dieses Genres gerecht", so Thies weiter. Auch die Förderfähigkeit der High-End-Serien mit Herstellungskosten von mindestens 1,2 Mio. Euro pro Folge und einer Episodenlänge von mindestens 40 Minuten sind ein Beleg für die politische Unterstützung, die Serienproduktionen international wettbewerbsfähig auszustatten.

