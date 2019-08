Pressemitteilung BoxID: 764490 (Allianz Deutscher Produzenten - Film & Fernsehen e.V)

Produzentenallianz begrüßt die Anerkennung des Kreativpotentials von VFX und Animation durch Schaffung der entsprechenden Preiskategorie im Rahmen des Deutschen Filmpreises

Die Allianz Deutscher Produzenten – Film und Fernsehen e.V. (Produzentenallianz) begrüßt die Schaffung der neuen Preiskategorie „VFX & Animation“ bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises, die am Donnerstag letzter Woche von der Deutschen Filmakademie und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) verkündet wurde. Erstmals wird der Preis im Rahmen der Filmpreis-Gala im kommenden Jahr vergeben.



Der Vorstandsvorsitzende der Sektion Animation der Produzentenallianz, Jan Bonath (Vorstand Scopas Medien AG), betont: „Die Anerkennung der kreativen Leistungen der VFX- und Animationskünstler durch die Deutsche Filmakademie war überfällig.“ Und Bonath weiter „Wir sind sicher, dass durch die Aufnahme dieses wichtigen Bereichs des deutschen Filmschaffens in die Reihe der jährlich vergebenen Lolas die Aufmerksamkeit für VFX und Animation in Deutschland deutlich gestärkt wird. Wir sind überzeugt davon, dass dieser Bereich als Zukunftsbranche im Zuge der Digitalisierung und auch Internationalisierung des Filmproduzierens von einer weiterhin wachsenden Bedeutung für die deutsche Filmwirtschaft sein wird.“



Zur Produzentenallianz



Die Allianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen (kurz: Produzentenallianz) ist die unabhängige Interessenvertretung der Produzentinnen und Produzenten in Deutschland von Film-, Fernseh- und anderen audiovisuellen Werken. Sie repräsentiert mit rund 270 Mitgliedern die wichtigsten Produktionsunternehmen und ist damit der maßgebliche Produzentenverband in Deutschland. Im nationalen und internationalen Rahmen tritt die Produzentenallianz gegenüber Politik, Verwertern, Tarifpartnern und allen Körperschaften der Medien- und Kulturwirtschaft für die Belange der Produzentinnen und Produzenten ein.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (