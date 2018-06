Animation Germany präsentiert erstmals umfassenden Trailer des Animations- und VFX-Schaffens deutscher Produzenten / Annecy 2018: Deutsch-Französische Koproduktionen im Bereich TV-Serienproduktionen im Fokus

Im Rahmen des am 11.6. begonnenen Annecy Festival 2018, dem größten europäischen Animationsfilmfestival, präsentiert am heutigen Tag die Initiative Animation Germany erstmals das breite Portfolio der Saison Juli 2017 bis etwa September 2018 aus den Produktionsbereichen Animation und VFX Deutschlands. Sowohl Kinolangfilme also auch TV-Serien bilden bei dem Trailer die Grundlage, der sich aus Produktionen von über 30 Firmen zusammensetzt aus den Rubriken Kinofilm, TV und VFX.



Tania Reichert-Facilides, Geschäftsführerin von Animation Germany: „Wir sind froh, dass wir mit diesem Trailer erstmals ein Schaufenster für die deutsche Animations- und VFX-Branche aufstellen können und möchten dieses Format künftig verstetigen. Die Botschaft des Trailers zielt klar auf den europäischen und internationalen Markt und soll deutsche Produktionsfirmen in den Fokus globaler werdender Distributionsnetze rücken.“ Reichert-Facilides weiter: „Schon die Förderung des Trailers durch die Filmförderungsanstalt FFA, die German Films Service + Marketing GmbH (german films) und den beteiligten Länderförderern (FFF Bayern, MFG, MDM, Film- und Medienstiftung NRW GmbH, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und nordmedia) zeigt, welch wirtschaftliches Potential hierin gesehen wird. Den Förderern gilt für die Unterstützung unser herzliches Dankeschön!”



Link zum Trailer direkt auf der Startseite von Animation Germany: http://www.animationgermany.de/



Umfrageergebnis: Serienbeauftragung in Frankreich rund viermal höher als in Deutschland



In Frankreich wurden im Projektzeitraum rund viermal so viele TV-Serien von den Sendern beauftragt, wie in Deutschland. Dieses Ergebnis ergab eine im Rahmen der Produktion des Trailers erfolgte Umfrage. Basis des Vergleichs ist auf französischer Seite die CNC-Studie „La production audiovisuelle aidée en 2017“ (http://www.cnc.fr/web/fr/publications/-/ressources/14210503). Verglichen wurden deren Ergebnisse mit einer von Animation Germany durchgeführten Umfrage der an dem Trailer beteiligten Unternehmen. Bei der Umfrage in Deutschland wurden Beauftragungen und Erstausstrahlungen im Projektzeitraum abgefragt.



Unter anderem diese Vergleichszahl nahm die Initiative Animation Germany zum Anlass, um im Rahmen des Festivals in Annecy heute ein Networking Breakfast zu veranstalten. Organisiert und persönlich von Animation Germany eingeladen trafen rund 50 Teilnehmer aus deutschen und französischen Produktionshäusern zu B2B-Treffen zusammen. Fokus des Meetings war die Koproduktion von TV-Serien mit Deutschland. (Flyer „Licence? Coproducing TV-Series with Germany“)



Tania Reichert-Facilides: „Im Zuge der Entwicklung der sich neu und stärker ausbildenden Vertriebssysteme in Europa und international ist der Koproduktion ein hoher Stellenwert beizumessen. Koproduktionen sind ein wichtiger Weg um Kompetenzen von Ländern zu bündeln - als Mittel eines gemeinsamen Wachstums. Die deutsche Animations- und VFX-Branche soll dabei sein. Dafür tun wir viel. Shared economy hat Zukunft – gerade in Europa.“



ANIMATION GERMANY vertritt zwischenzeitlich rund 90 Unternehmen in Deutschland, darunter klassische Produktionshäuser ebenso wie Studios der Animation und des VFX.



ANIMATION GERMANY wird finanziert durch die Filmförderungsanstalt FFA, die German Films Service + Marketing GmbH (german films) und die Länderförderer (FilmFernsehFonds Bayern GmbH (FFF Bayern), MFG Filmförderung Baden-Württemberg, Mitteldeutsche Medienförderung MDM, Film- und Medienstiftung NRW GmbH, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH).





