Große Travestie Show im Alfsee Ferien- und Erholungspark

Am 15. Juli 2017 ab 20 Uhr findet die große Travestieshow mit Miss Liss am Alfsee auf der Marktplatzbühne statt.



Sie ist frech, witzig und schillernd: Die Travestiekünstlerin Miss Liss! Nach einer großartigen Vorstellung und einem begeisterten Publikum seit fünf Jahren, ist Miss Liss am Alfsee zu einer feste Größe geworden. Bei Miss Liss ist Party-Stimmung garantiert. Sie paart Travestie mit Comedy und stimmungsvoller Pop-Musik und Schlagern – und natürlich Live-Gesang! Sie werden erleben, wie die elegante Miss Liss sämtliche Gäste verzaubert und in ihren Bann zieht. Marktplatzbühne frei - Spot on - der Eintritt ist kostenlos.



Das Restaurant Alfsee Piazza hat sich speziell für diesen Abend ein elegantes Revue-Menue überlegt. Ab 18 Uhr werden Garnelen "Moulin Rouge", Kalbsmedallion "Broadway" und vieles mehr serviert. Eine rechtzeitige Reservierung unter 05464-969-645 ist erforderlich.



Weitere Informationen

Das Restaurant Piazza bietet in diesem Sommer samstags Themenbuffets zu den Veranstaltungen an. Zusätzlich steht im Juli mittwochs das seit Jahren beliebte Schnitzelbuffet auf dem Programm, donnerstags Ribs ´n Wings und freitags wird bei gutem Wetter gegrillt.

