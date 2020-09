Normalerweise sind sie gefürchtet und sollten nach Möglichkeit ausgeschlossen sein, die Nebenwirkungen von Medikamenten. Wenn die Nebenwirkung jedoch darin besteht, dass die Notwendigkeit einer Nierentransplantation und der Todeszeitpunkt deutlich hinausgeschoben werden, sind sie höchst willkommen.



Auf dem am vergangenen Wochenende stattgefundenen ESC Congress wurde eine Studie vorgestellt, die genau diesen Effekt bestätigt. Die Studie betrifft eine Medikamentengruppe, die eigentlich für Diabetiker gedacht ist und sich jetzt als neue Hoffnung für Patienten mit einer Nierenschwäche (Niereninsuffizienz) herausgestellt hat. Laut Prof. Dr. Peter Baumgart, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin des Clemenshospitals, könnte dies die Behandlung von Menschen mit einer Niereninsuffizienz revolutionieren, in Deutschland sind dies immerhin laut einer Studie von 2018 rund sechs Millionen Menschen, Tendenz steigend.



Gerne stellen wir Ihnen im Rahmen eines Pressegespräches diese beeindruckende Studie und ihre zu vermutenden Folgen bei der Behandlung der chronischen Nierenschwäche vor. Ihr Gesprächspartner ist Prof. Dr. Peter Baumgart, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin I, der sowohl Diabetologe als auch Nephorologe ist, also Experte sowohl für Diabetes als auch für Nierenerkrankungen.



Ort: Clemenshospital, Düesbergweg 124, Treffpunkt Haupteingang



Zeit: Freitag, 04.09.2020, 11 Uhr

